影帝搵真銀！任達華疫下照飛泰國開工

影帝任達華、吳卓羲、女新人陳紫萱、張建聲及監製Charlie等，日前在新蒲崗為電影《源生罪》開工，任達華與吳卓羲剛拍畢一部戲即再度合作，感情甚佳，在片場相當多互動，任達華更親自為對方拍訪問片及影相，大家不禁叫他快點再做導演！

兩位型男一同受訪，任達華透露稍後將到泰國拍戲：「本來月底去，但依家疫情應該要遲一、兩星期，仲調節緊，會做足防疫措施。」他指今次接拍的原因，是想支持新導演岑嘉彥，讚對方有很多新穎的想法，令他十分欣賞。

吳卓羲傷舊患

而吳卓羲表示很開心再跟任達華合作：「以前喺活動見面，已經好想同佢拍戲，依家一拍就兩部，願望成真！」見他手上帶傷，原來是上一部電影留下的舊患，他說：「之前拍戲整親，呢排可能郁得多再傷過，隻手腫到好似戴咗膠手套咁，醫生話係筋膜炎。」

至於陳紫萱雖是新人卻機會不斷，早前在電影《惡行之外》與古天樂合作，今次更坐正女主角，飾演任達華妹妹。她透露同片還有曾江演出，對她來說是夢寐以求的組合，非常開心，而今次角色比較沉鬱，要靠睇卡通片減壓。張建聲、郭奕芯及樂隊Dear Jane成員Tim則齊齊受訪，指今次合作相當愉快，片場笑聲不斷。