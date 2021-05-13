東方日報C1：農莊拍照遭公開　吳若希要求刪除爆罵戰

歌手吳若希上月底舉家到農莊遊玩，有關方面未得其授權下將照片上載至社交網，她隨即要求對方刪相，網民卻「踩場」狂轟她「好大官威」，火爆的她貼出該網民的照片反擊，引發罵戰！

吳若希（Jinny）最近帶小朋友到農莊參觀，天倫之樂最終卻演變成是非。事緣該農莊未得到Jinny同意下，在社交網專頁上載其獨照及發文感激她到訪：「多謝吳若希昨天一家大小到訪菠蘿園」，有借她宣傳之嫌，Jinny隨即在該專頁留言要求刪相：「相片未經授權公開，請盡快移除」。

公開網民私照反擊

有關方面隨後已刪除發文及照片，但Jinny要求刪相的舉動卻惹來網民攻擊，直指她「好大官威」及「以為自己大明星」等，有網民更「踩場」到其社交網炮轟，Jinny據理力爭：「首先呢張相嘅由來係點樣有冇人翻查過？第二，涉及廣告成分，有經理人公司，要求刪除好合理。最後，商家已經刪除了相片，其實我都唔想再討論落去，希望大家學識尊重人尊重自己。」事件卻愈鬧愈大，面對網民連番挑釁，她亦針鋒相對，上載對方的照片並怒斥：「如果所有私人相片都可以不需經過本人同意而公開，咁我依家公開你張相都可以？」

Jinny昨日現身宣傳新歌《只想你記得》，受訪時回應事件：「嗰日我個女生日，所以私人時間帶佢哋去玩，原來好多人都唔知道相片嘅用法，只係好簡單提醒，唔明點解會發酵到咁大。（點解對方有你張相？）農莊好似主題樂園咁有攝影服務，影咗啲相睇吓你會唔會買，我冇買到。（唔甘心畀人用嚟做宣傳？）冇話唔甘心，但始終係私人時間，所以唔係好舒服。一個商業社會，我又有經理人公司，所以需要去處理，佢哋（農莊）當晚已經刪除咗張相，其實已經OK。（網民話你懶巴閉，好大官威？）唔緊要啦，我都冇嘢可以講，佢要唔鍾意你就唔鍾意你，冇乜所謂嘅，已經處理咗個問題。」

駁火變賺錢良機？

話題多多的Jinny不時與網民，甚至老公在網上駁火，她忽發奇想，笑言可利用這些機會賺錢：「發覺網民好鍾意睇我同老公嗌交或者同網民爭論，喺度諗可以將呢啲嘢放上收費平台，要課金先可以睇到！依家我人生得兩樣嘢，要好健康去照顧小朋友，同埋要賺好多錢令兩個小朋友開心生活。（老公有錢咪得囉？）老公有唔代表我有，佢唔會留落我度。假設老公死咗，遺產係畀仔女，我死咗，亦係寫畀仔女，唔會畀老公，所以依家錢同健康係最緊要嘅！」

就今次風波，本報向執業大律師陸偉雄查詢，他指香港法律並沒有肖像權，單憑樣子在照片上出現，不代表當事人能擁有該照片的版權。今次事件中的照片由農莊職員及器材拍下，屬於農莊的資產，故園方在社交網發布有關照片不涉及法律問題，相中藝人亦無權要求將照片下架，若農莊因照片的宣傳效果獲得利潤，相中藝人亦不能要求從中分取收益，但相中人如被該照片影響到形象及造成損失，則可循民事索償。

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