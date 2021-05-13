《愛．回家》扮姜濤？丘梓謙：想向佢致敬

ViuTV的組合MIRROR成員姜濤人氣一時無兩，就連無綫亦頻頻以此作為靈感，繼早前藝人鄧智堅化身「姜蓉」惡搞姜濤後，處境劇《愛‧回家之愛心速遞》最新一集亦出現全新角色，由藝人丘梓謙飾演、疑影射姜濤的人氣偶像蔥頭！劇中講到蔥頭備受萬千寵愛，其純真、善良、可愛一面，更收復兩大惡女「大小姐」林淑敏及「大家姐」滕麗名，雙雙成為其粉絲，而其形象、造型以及經常派心心的小動作，均似足姜濤。

丘梓謙接受東網訪問，承認角色的確有參考韓國偶像，問到會否怕遭姜濤粉絲炮轟，他直言：「都有心理準備，不過呢個角色唔係想醜化佢，而係想向佢致敬，因為佢的確係年輕人偶像成功嘅指標，我自己都好欣賞MIRROR。」

Solo跳舞

他續指在ViuTV節目《全民造星》播出時，已有留意姜濤的演出，而今次亦有特意研究其舉止動靜，並參考韓團男星的眼神、姿勢，希望能入型入格。他除了換上金髮新造型示人外，曾做過跳舞老師的他亦有幸在劇集大晒舞技：「監製知道我識跳舞，特登加咗場戲畀我Solo跳1分鐘，好開心可以有跳舞嘅角色，係我喺TVB第1次表演跳舞，劇組睇完都話好驚喜原來我識跳舞。」