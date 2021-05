被封殺？《尚氣》《永恆族》傳內地冇得上

美國權威電影雜誌《綜藝》(Variety)報道指兩部即將於今年上映的漫威(Marvel)超英大片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)和《永恆族》(The Eternals),或有機會無法在中國上映!

中央電視第6台的中國電影頻道近日播影漫威電影宇宙(MCU)第4階段於北美上映的10部電影上映日期表時,偏偏冇提及《尚》和《永》兩片。因而懷疑內地已封殺兩片!

雖然《尚》和《永》兩片充滿華人元素,前者是漫威首部由華人超英孭飛的電影,而《永》就由上月勇奪奧斯卡金像獎最佳導演的美籍華裔女導演趙婷執導。不過之前已傳過漫威為了顧及內地市場而將梁朝偉在《尚》中飾演涉辱華的反派「滿大人(Mandarin)」,改名為「文武(Wenwu)」。

至於《永》就因為趙婷,被翻出在訪問中批評中國「充滿謊言」和只認自己為美國人而被內地網民鬧爆,令執導的《浪跡天地》(Nomadland)在中國被抽起禁止上映之外,就連她於奧斯卡得獎內地傳媒亦隻字不提!