被封殺？《尚氣》《永恆族》傳內地冇得上

《尚》和《永》傳有機被內地封殺冇得上？

美國權威電影雜誌《綜藝》（Variety）報道指兩部即將於今年上映的漫威（Marvel）超英大片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）和《永恆族》（The Eternals），或有機會無法在中國上映！

中央電視第6台的中國電影頻道近日播影漫威電影宇宙（MCU）第4階段於北美上映的10部電影上映日期表時，偏偏冇提及《尚》和《永》兩片。因而懷疑內地已封殺兩片！

雖然《尚》和《永》兩片充滿華人元素，前者是漫威首部由華人超英孭飛的電影，而《永》就由上月勇奪奧斯卡金像獎最佳導演的美籍華裔女導演趙婷執導。不過之前已傳過漫威為了顧及內地市場而將梁朝偉在《尚》中飾演涉辱華的反派「滿大人（Mandarin）」，改名為「文武（Wenwu）」。

至於《永》就因為趙婷，被翻出在訪問中批評中國「充滿謊言」和只認自己為美國人而被內地網民鬧爆，令執導的《浪跡天地》（Nomadland）在中國被抽起禁止上映之外，就連她於奧斯卡得獎內地傳媒亦隻字不提！