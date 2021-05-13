揮低楊超越！34D馬國網紅晒終極迷魂「鎖」

相信唔少女仔都開始密密操Fit迎接夏日，希望可以操出纖腰、馬甲線、蜜桃臀等，咁就算去陽光與海灘，大晒比堅尼都唔怕啦！不過好多時大家喺Keep Fit嗰陣，都忽略咗一個好重要嘅部位冇減到嘅，就係肩頸線條啦，其實呢個先係展現體態嘅關鍵！女仔擁有迷人鎖骨，加上輕露香肩，唔單止望落去會顯得瘦外，仲會清涼感倍增，有助增添女性魅力，將女士最嬌艷嘅一面表露無遺！

完美鎖骨

就好似前女團火箭少女101成員楊超越，佢外貌清純可愛，顏值極高，佢最煞食就係佢嘅迷人鎖骨，因為佢膊頭平滑、鎖骨平展，條頸又細又長，由頸部到膊頭嘅弧度好小，而膊頭到手臂嘅線條近乎90度嘅「直角肩」，肩頸線條非常完美，所以佢換上露肩裝晒起鎖骨上嚟，相當銷魂，被網民封為完美鎖骨！

「骨感女神」Yvonne

而喺盛產索女嘅馬來西亞，當然都有唔少靚女擁有迷人鎖骨啦！其中被封為「骨感女神」嘅網紅Yvonne Keng，擁有天使面孔加上34D驕人身材，皮膚白皙，笑起上來清純又甜美，加上一雙電眼，係唔少宅男嘅理想對象！嬌小玲瓏嘅佢，最煞食就係佢嘅「終極迷魂鎖」，擁有天鵝頸加上一字鎖骨，同埋雪白嘅香肩，吸睛程度絕對唔輸楊超越㗎，成功俘虜大批男粉絲嘅心。

瘦身不瘦胸秘訣

身為網拍老闆娘嘅佢，平時喺社交網會親身上陣試衫，大晒火辣身材派福利，吸咗13.6萬粉絲！而身材Fit爆嘅佢，仲會同網友分享收身心得，除咗要注意日常飲食習慣，多菜少肉，少食澱粉質外，佢嘅瘦身不瘦胸嘅秘訣，原來係靠着束腰裝，咁樣就可以將纖腰展現出嚟，身材即時變得凹凸有致，上圍睇落去仲會更加澎湃添！佢仲教網友一啲簡單嘅練肩頸線條嘅動作，就好似將兩隻手掌伸直攤開，手臂整個向上，手指碰手指，撐住5秒再放下，就好似「萬佛朝宗」個姿勢咁，等網友就算喺屋企都可以操出完美線條。