最新「港鐵‧藝術」展覽　與乘客分享集體回憶及生活經歷

【營業資訊】八名嶄露頭角的本地藝術家攜手於中環站 J出入口「港鐵‧藝術」展廊，展出多件藝術品表達對香港 ─ 他們的家的印象。乘客在展覽中可透過鄧凝姿小姐的風景畫作、岑嘉慧小姐與何濼聰先生的木雕藝術，以及藝術家苦樂的自畫像，感受這座城市的多樣性。

是次以「深活再續：JCCAC 藝聚港鐵 2021」為題的展覽，由今日(二零二一年五月十二日)起至七月四日展出超過四十件由八名賽馬會創意藝術中心(JCCAC)駐村新銳藝術家與資深藝術家的創作。他們透過木雕、繪畫、攝影、插畫及裝置藝術等多元藝術創作，重新探討生活、環境和社會的各種面貌。

賽馬會創意藝術中心行政總裁侯婥琪女士表示︰「在愈來愈多人講求平衡多元生活的時代，藝術已成為日常生活的調劑品。我們希望是次豐富及多元的展覽，能夠引起大家對藝術及生活的深思，獲得啟發並自我創造『深活』的空間。」

港鐵公司公司事務總監蔡少綿小姐表示：「藝術與生活一向互相交融，更可啟迪心靈，讓我們從日常生活壓力中獲得釋放。我們希望透過是次展覽點亮乘客的旅程。」

「深活再續：JCCAC藝聚港鐵 2021」是「港鐵‧藝術」的最新展覽。港鐵公司透過「心繫社區」計劃，將藝術融入不同車站的展覽場地，讓藝術家一展才華，並推廣公共藝術欣賞。