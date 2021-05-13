Gal Gadot就以巴衝突留言力撐家鄉以色列即惹批評

中東地區以巴衝突持續惡化，以色列軍空襲加薩地帶向伊斯蘭運動組織「哈馬斯」還擊，造成多人死傷。身為以色列人的「神奇女俠」Gal Gadot亦於社交網站留言回應事件，因而被大批網民批評！

她昨日留言指國家在戰爭中，而自己對於衝突而感到心碎。她說：「以色列值得成為一個自由安全的國家。我們的鄰居亦同樣值得。我為受害者以及他們的家庭而祈禱。我祈求結束這種難以想像的敵對行動，我祈求我們的領導人找到解決辦法，以便我們可以和平相處。這是一個惡性循環，已經持續了太長時間。」Gal貼文後，不足1小時已有41,000網民回應。大部分指她的言論不當，更有網民提議下一集《神奇女俠》換角。另有網民提及她曾在以色列國防軍服役兩年：「提提大家Gal Gadot在以色列國防軍中服役了兩年，在那裡她不僅親眼目睹了巴勒斯坦的種族清洗，而且還積極支持它。#解放巴勒斯坦」。

至於父親是巴勒斯坦人的國際名模Bella Hadid、Gigi Hadid姊妹亦有在社交平台上為巴勒斯坦受空襲發聲。她們於社交網站發聲明表示支持巴勒斯坦，並指出歷史教導人們要發聲，呼籲人們關注並不能選擇忽視巴勒斯坦人的處境。Bella日前亦已表示她與家人對以巴衝突感到擔憂及害怕。Gigi更轉發「不能抹去巴勒斯坦」（You Will Not Erase Palestine）的貼文。