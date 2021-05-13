「布甸狗奴」必去　《Where's the shoe？》相展

日本Sanrio旗下有眾多知名卡通角色，當中包括最多人鍾意的Hello Kitty、My Melody、玉桂狗（Cinnamoroll）及布甸狗（Pom Pom Purin）等等，但如果唔係Fans嘅你，可能未必知道原來布甸狗有一個頗為奇怪嘅興趣，就係收藏別人鞋子（仲要係其中一隻）。今年適逢布甸狗誕生25周年，所以MIZUNO SPORTSTYLE HK特別以布甸狗呢個獨特興趣為主題，打造出全新概念相展企劃《Where's the shoe？》。

相展照片由攝影師Woody Lau操刀拍攝，在其日系攝影手法及日本巴士背景襯托之下，用照片將主角布甸狗及Jessica Chan的故事有序地呈現。由於Sanrio Character Ranking 2021選舉正在進行，因此相展場內更特設「拉票站」，讓Fans可以親身到場投票支持布甸狗。是次《Where's the shoe？》由5月14至23日就會選址於旺角THE FOREST一樓中庭舉行。Jessica Chan於照片中所著用的兩款MIZUNO SPORTSTYLE鞋款 (Wave Rider 1及Sky Medal)亦會於場內作公開發售，有靚相睇有潮鞋買，「狗奴」點可以錯過！