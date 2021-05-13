來到初夏，日間的氣溫可以高達28至30度，適時來點冰凍美食降溫，實在超級暢快。坊間不同的品牌適事推出新款口味的雪糕或優惠，讓大家瞬間消暑清爽。

輕盈減糖

女士們對雪糕又愛又恨，吃多兩啖都怕肥，意大利雪糕品牌Venchi在未來數月，每月都會推出一款新口味Gelato，率先於5月登場就有士多啤梨-50%糖分意式雪糕，據指果味保持香濃，但糖分就減半，吃入口罪惡感都減半。

香料氣息

印度香料種類繁多，除了用來烹調各款菜式，也可以用來整甜品。Elephant Grounds的招牌雪糕三文治不時會推出新配搭，在這個五月會推出全新的印度香料奶茶雪糕配錫蘭肉桂啤梨果醬口味，甜美的果醬配上濃郁的印度奶茶，交織出啖啖印度風情。

鹹香酸甜

日本北海道牛奶經常用來製作各式甜品，加不同配料整雪糕可提升口感。 DREYER'S D-COLLECTION 近日新推士多啤梨脆皮芝士味北海道牛乳雪糕批，士多啤梨外層加上同味的乾果粒添口感，香滑芝士和北海道牛奶配讓味道變得豐富，還帶有淡淡香氣。

夏日優惠

香港人精打細算，消費時要計過渡過，若然有優惠更吸引。朱古力品牌GODIVA近日推出夏日朱古力飲品及雪糕禮券限量套裝， 可以買奶昔、軟雪糕或冰朱古力凍飲， 客人選購限量套裝，會額外送多2張套裝禮券，另加送禮盒禮券乙張，VIP會員購買會再有折扣。除此之外，客人買6杯冷凍甜點，可獲贈限定冰袋。（數量有限，送完即止）