何雙妍公開求婚過程　一度懷疑嫁錯郎？

亞姐何雙妍與范莎莎今日出席亞視舉辦的《ATV團戰自媒體課程》啟動禮，何雙妍將與拍拖4年的男朋友拉埋天窗，她透露原計劃下年初結婚，但因疫情關係而決定提早註冊，但否認是雙喜臨門，還即場跳了一下證明沒有懷孕：「依家籌備婚禮中，要等家人擇日子，又可能會置業。」問到求婚經過，她形容是一個失望的求婚，甚至令她一度懷疑應否下嫁對方：「因為我哋一早講好咗28歲結婚，我下年就28歲，咁今年應該要籌備婚禮，但佢遲遲唔開口求婚，我怕佢買錯鑽戒款，我同佢講我鍾意心形鑽戒，後來我再同佢講都係想要圓形鑽戒，點知佢話佢已經訂咗心形，我話點解你要話我知，令我冇晒驚喜。」她自認是心急型，但男友卻慢條斯理，最後要她主動開口叫對方跟她求婚：「佢買咗戒指1個月仲唔開口，我有晚忍唔住叫佢攞屋企紮乾花同我求婚。不過最後係好感動，佢有跪地，而且回憶起兩個人經歷嘅起起跌跌。」

講到工作，她希望向拍劇及電影方面發展，問到會否擔心結婚影響事業發展，她稱不擔心：「雖然我今年27歲，年紀唔細，但正好補到演藝界年齡斷層，因為好多藝人都係20頭，反而好似我咁成熟少少就冇乜。（婚後唔生小朋友住？）唔會生住，想追多幾年夢先。」又指男友亦很支持她在演藝圈發展。

另外，范莎莎透露之前有參加過其他平台的網紅培訓班，發現做網紅並不容易，要付出很多時間與心機：「我都拍過1、2條片放上網，又做過1次直播，都幾好玩，我本身諗咗個題目同大家講，但最後同啲網友好好傾，連之前諗定嘅目標都冇機會講。我都想向主持方面發展，亦想喺唔同平台上發展。（有冇試過喺網上被騷擾？）我個人冇，我睇到其他人有，會有啲唔好聽嘅說話或者攻擊，話你唔靚，我覺得要訓練自己個心態，實有人鍾意你、有人唔鍾意你。」