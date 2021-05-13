進軍內地市場？MIRROR目標衝出香港

人氣男團MIRROR及ERROR今日出席ViuTV足球賽事宣傳活動，MIRROR更擔任活動大使唱主題曲，他們在MV中大玩濕身！而隊長Lokman因為要拍劇，今天未能出席活動。其中Jer、AK及Alton指有睇開波，Jer說：「我哋12個跳開舞，運動神經都唔差，遲啲可以6打6。」而AK就指因為很久沒有踢波，所以對新球員都不太熟悉，要惡補一番。

MIRROR完騷不夠48小時便要出席公開活動，成員AK表示慶功宴當晚放肆大食，但Anson Lo因翌日凌晨6點就要開工，所以不能盡興，連踩36個鐘不能休息。講到尾場騷有森美代女兒撐場，點名支持「女婿安」Edan，Edan笑言受寵若驚：「多咗個新花名，多謝佢個女喜愛，但大個啲先再講啦，哈哈！」提起他被母校港大用其照片作招生，他說：「係之前影落，呢排畀網友拎番出嚟講，但開心嘅。」

提到有人提倡讓MIRROR及ERROR到內地參加綜藝節目，以推廣香港文化，AK表示MIRROR只成軍2年半短時間，剛成本地樂壇的一分子，當前最緊要是做好本分。而Alton則謙稱團隊仍然有好多不足之處，要繼續努力學習。問到會否有興趣進軍內地市場？AK指暫時想Focus本地：「但音樂係冇分國界，想進修好自己先，到時衝出香港畀全世界欣賞。」

再講到有專家指希望政界多多認識MIRROR，用他們的正能量影響新一代，AK說希望團隊有這個能力去感染大眾，而該專家又提倡借MIRROR人氣呼籲年輕人打疫苗，AK聞言笑說：「我哋人氣都唔係好高，搵我哋好似唔係好恰當，應該搵發哥（周潤發），我哋只係演藝界嘅新人、小薯。」Alton接着說時刻必需注重個人衞生，還趁機大爆有一半隊員欠缺衞生意識。