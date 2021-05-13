【營事檔案】南瓜煮雞　飽肚但低卡

這道家常菜南瓜煮雞，相信不少人都試過自製，又或家人有烹調此菜式，所以大家應該不會陌生。這道餸相當易煮，送飯實在一流，而且豐富又營養，大人和小朋友都一定會喜歡。

膳食纖維 幫助腸道蠕動

南瓜味道香甜，而且有豐富的營養價值，卡路里低，深受注重健康人士的喜愛。每100克南瓜的熱量為26kcal，低於番薯(86kcal)和薯仔(62kcal)。它除了含有豐富的膳食纖維能幫助腸道蠕動之外，還可以提供飽肚感，減少食得過量的情況，是減肥人士的好選擇。此外，南瓜也含有多種維他命，包括維他命A、E、C和β-胡蘿蔔素。南瓜中的維他命A和β-胡蘿蔔素，具有抗氧化能力，維持腸道、皮膚健康並預防眼睛疾病。除此之外，維他命C、E、葉酸等營養素，能增強人體免疫力。南瓜含有豐富鉀質，能有助平衡體內水分，有去水腫的功效水平。不要小看南瓜的種子，南瓜籽含有豐富的Omega-3，是人體不能自行製造的必需脂肪酸，能有助控制血脂和膽固醇。

雞肉 優質蛋白質

要是想整體健康一點，可以選用去皮的雞髀肉，肉質嫩滑之餘脂肪含量又低。雞肉含有豐富優質蛋白質，而且雞髀是各個部位中含有最高含量的鐵質，有助補血，而且脂肪含量也不算高。

説了吃南瓜和雞髀那麽多的好處後，大家今天晚上快點試煮這道南瓜煮雞吧！

【番茄蘆筍炒飯】

材料：

雞髀件 200克

南瓜 半個

薑片 4片

蒜頭(切粒） 3 粒

乾葱(切粒) 1 粒

醃料：

生抽 1湯匙

薑汁 1 湯匙

生粉 1 茶匙

麻油 少許

調味料：

雞湯 100mL

蠔油 1 茶匙

紹興酒 1 茶匙

做法：

1.雞髀件清洗乾淨，抺乾水分，用醃料醃約30分鐘，備用。

2.南瓜去皮，切件，備用。

3.鍋中落少許油，爆香薑片和雞件，再加入南瓜、乾葱、蒜頭快炒一會。

4.最後加入雞湯及調味料，中火煮5分鐘即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。