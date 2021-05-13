下體被擊中！193＠ERROR笑爆：金針菇變猴頭菇

男子組合ERROR出席足球賽事宣傳活動，透露屆時將會擔任足球評述員，問到會否擔心太High不小心爆粗？保錡笑言已戒甩粗口，身旁自認是「保錡字典」的肥仔翻譯說：「佢係話戒咗喺鏡頭前面爆粗，但拍ERROR節目除外。」193表示有做Live經驗，不會失控爆粗：「之前仲做過吉祥物，但我哋冇人哋嗰啲足金X猴做吉祥物。」問到會否惡補才開工？保錡笑言只會出聲不見樣，所以可以用電話「出貓」，加上有球員稿，照稿讀就無須擔心。

講到其主持節目《ERROR自肥企画》討論度高企，4子經常被「死亡恒星」狙擊，其中193更曾被打中下體，他坦言「中招」後有休克感覺，曾想過入醫院，經自行驗傷發現「子孫根」又紅又腫，更抵死形容為由金針菇「進化」成猴頭菇！而玩遊戲贏得一噸啤酒的阿Dee，笑言全部啤酒經已派街坊處理：「飲晒嘅話，我會喺ViuTV長期缺席。（你飲咗幾多？）我飲咗2支，太多通告冇時間飲，哈哈！」肥仔笑指兄弟已形成酗酒習慣，193就勸阿Dee不要飲大兩杯做錯事狂生仔，非常笑！

有網民力推ERROR做東京奧運旁述，193自薦講籃球，保錡笑話旁述短跑：「呃騷錢最好！十幾秒就收工，哈哈！」193接話：「馬拉松就唔好搵我哋講！」最後阿Dee指想講體操，即被193取笑：「佢想睇男人着緊身褲，睇吓有幾粗！」阿Dee開黃腔笑說：「美國嗰啲果然好大抽呀！」

另外，193近日跟友台歌手吳業坤合作，他指私下認識對方，更早於一年前跟好友Cover過其歌，因而引起吳業坤注意，從而提議合作，作品將於6月面世。問到是否跟「Dee姐」陳海寧拍拖？他避談：「感情事唔答。」