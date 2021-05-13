【廖啟智遺願電影】田啟文未滿意劇本：我都好心急

藝人田啟文出席電影口述影像活動，他表示有興趣參與其中：「我咁大個仔咩都試過，係呢樣未試過，如果有啱嘅戲就搵我。（想口述咩類型嘅戲？）我把聲咁樣其實化灰都認得，自己想試吓唔同類型演繹，例如悲情啲，因為大家成日聽我講嘢都話好好笑，想試吓會唔會聽到我講嘢會喊呢！」

提到廖啟智生前籌備的電影《翻兜人生》，問到進展如何？身為該片監製的他表示重新寫過劇本：「劇本之前畀咗我，但我未滿意，所以再重新嚟過，雖然我好心急想快啲起動，但如果只為咗開但唔係用一個大家滿意嘅劇本，我寧願花多少少時間寫好先。」他亦透露現已增至2位編劇共同創作：「一開始係1個人寫，角度上好窄，依家2個會多啲火花。」

講到原先想6月開拍，他坦言會延遲：「同電影發展基金協議今年內會開，否則嗰170萬資助會冇咗，我亦都同投資者傾過，萬一真係冇咗個基金資助，佢哋都唔會退出嘅，冇基金咪行冇基金嘅方向，我哋當然希望原汁原味，部戲好有意義，我一直堅持要做，因為想對自己、對智叔、對曾經參與呢部戲嘅所有人做番啲嘢。」演員方面，他表示仍要待寫好劇本再找：「好多人願意無條件參與，但等劇本出咗，大家滿意先搵。」