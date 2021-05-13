抱住博一鋪嘅心態　羅仁宇爆肚拍《月升之江》上位

出道5年的韓國26歲男星羅仁宇，擁有1米88的身高和靚仔樣，曾經參加SM事務所的面試，卻因為不會跳舞而被淘汰，其後他在JYP事務所和Cube事務所做男團練習生，但最後他選擇以演員身份出道，他今年在古裝劇《哲仁王后》中飾演女主角申惠善的堂哥，暖男角色迷倒大批女觀眾，而他最近在古裝劇《月升之江》的表現就大受好評，導演尹尚浩更睇好他是「必成大器的演員」。

《月》劇的男主角Jisoo今年3月被爆曾涉校園欺凌，形象插水的他被飛出劇組，而羅仁宇就中途加入頂替Jisoo飾演「溫達」一角，要在1個月內補拍20集，其演技獲觀眾激讚，尹尚浩就大讚他除了勤力之外，無論是頭腦、性格和體力都很好，尹尚浩受訪時表示希望再與羅仁宇合作，而上周就傳出羅仁宇已落實參演尹尚浩執導的新作《厄運的戀人》。

而羅仁宇昨晚亮相節目《黃金漁場》，回想臨時加入《月》劇時的經過：「當時我拍完電影，正在回家路上，公司卻打電話來說要見我，我就擔心是不是我做錯事了，好緊張。」他指知道要填補男主角的空位後，覺得作為熱愛演戲的人應該接受這個挑戰和趁這個機會展示自己的責任感，便抱着賭一把的心態答應接拍劇集，他回想在拍攝時幾乎沒睡過覺和很少吃飯，所以在1個月內瘦了約17磅，又大爆大部分台詞都是即興的：「那時候連背台詞的時間都沒有，有80%都是爆肚。」

最近人氣急升的他又公開對於「人氣」的想法：「人氣總有一天會消失，所以我總是努力地維持平常心和理性，這樣才能做得更長久。」