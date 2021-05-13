「包乞食」新作　第一身視點小心嚇破膽

提到恐怖遊戲，《生化危機》（Biohazard/Resident Evil）絕對係開山鼻祖，只不過近年動作成分過多，令恐怖感與解謎難度下降而惹粉絲不滿。等了又等，回歸恐怖路線的系列第8集《Resident Evil Village》終於推出，無論故事、場景與玩法都帶大家回到瀕臨死亡的深淵之中。

看過早前預告都知道，今集是上集的續篇及完結篇，主角Ethan Winters與妻子在逃離達爾維鎮後育有一女，正當一家人以為可以重過平靜生活，冷不防永恒主角Chris Redfield闖入民居殺人兼虜女。Ethan遂深入女巫出沒的東歐村落，拯救女兒並解開一切謎團。

遊玩視點與前作相同，採用「隔離視覺」進行，玩家恍如第一人稱置身現場，人物與場景較第三身要看得更清更近，加上今集敵人經常埋身肉搏，在「大特寫」下驚悚感極高，大家要有「嚇到手吃吃」的心理準備。畫面則由廠方的「RE ENGINE」引擎打造，細至錫罐枯草，大至破舊房屋也逼真呈現，PS5版本更可開埋光追及4K解像度，實測也做到60fps，畫質與流暢度都叫人滿意。

集集打喪屍你唔悶我都厭，所以今集敵人更加多元化，最難纏的是「狼人」，牠們會聯群結隊進攻，聽到槍聲仲會追上來，所以打時要逐個孤立擊破。另外預告中擁有極高人氣的「高妹」Lady Dimitrescu對主角窮追不捨，仲會變身巨型怪物，似足第二集的黐線「暴君」，感覺既懷念又熟悉。

武器方面初期有刀仔、手槍等，其後會有霰彈槍及狙擊步槍等，試玩Hardcore難度敵人極厚血，唔想被秒殺子彈就要慳住用。另外玩家可跟當地商人「公爵」購買彈藥，又或升級射速及彈藥容量。另一個升呢方法是進入「傭兵模式」，在有限時間內盡可能擊敗敵人，殺得愈多報酬愈多，報酬可用來購買或強化武器，甚至提升移動速度及防禦力，想極速過關就要多多挑戰了！