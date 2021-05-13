百想：金素妍霸氣登場　金所炫難得性感

韓國演藝界盛事《百想藝術大賞》每年頒發電影、電視劇、綜藝節目及話劇部門的多個獎項，《第57屆百想藝術大賞》今晚舉行，是連續第2年因為疫情而以無觀眾形式舉行，紅地氈環節於香港時間今晚6點半開始，「國民初戀」秀智以一襲黑色長裙與司儀拍檔申東燁一起現身，兩人更擺出心形手勢冧粉絲。

憑話題劇《Penthouse》角逐視后的女星金素妍身穿黑色低胸晚裝裙霸氣現身，同樣有份爭視后的申惠善與朴河宣都以白裙造型示人，童星出身的金所炫就難得性感，以黃色超Deep V晚裝出場，而女團f(x)出身的Krystal今年憑電影《悲喜交加》角逐女新人，她穿上黑色格仔裙晒手臂和香肩，有份爭奪電影部門女配角的女星李絮就身穿黑色Deep V裙現身，散發充滿自信的魅力。

男星方面，憑韓劇《黑道律師文森佐》角逐視帝的宋仲基以黑色煲呔襯白色西裝造型Chok爆登場，同樣是視帝候選人的《雖然是精神病但沒關係》的金秀賢亦以煲呔Look赴會，十分型仔，而被睇好奪視帝的嚴基俊、申河均與李準基、有份角逐新人獎的金永大及宋江等都有現身紅地氈跟觀眾打招呼。