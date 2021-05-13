大熱韓系挑染　換形象必跟

想夏日形象煥然一新，除了從服飾配搭入手，轉換髮色也是最佳辦法！不過就咁全頭染髮感覺可能有啲悶，不如倣效女星以大熱的挑染髮型示人？今年除了大家熟悉的耳圈染、劉海染、裙擺染會繼續流行，更興起充滿Girl Crush風的髮帶染、帶古典味的公主切染和視覺效果豐富的雙層挑染。心動一試的話，就趕快往下看這些挑染趨勢重點和偶像同款配色推薦！

耳圈染

去年超火的耳圈染絕對是挑染中的經典初階款，只須把鬢角兩側的頭髮染成第2種髮色，就能低調地突出個人風格。這種若隱若現的染髮方式，能搭配不同髮型，即使是簡單的髮型都可以變得與眾不同。

劉海染

顧名思義就是把劉海染成不同顏色，如果你本身沒有劉海，可改為將髮際挑染成其他顏色，BLACKPINK成員Jennie早前染過的「龍鬚頭」就是一大例子。如果你留的是空氣劉海或齊劉海髮型的話，可試試把整個劉海挑染成其他顏色。

又或一試劉海染的變奏版─公主切染，不過首先要先剪出公主切的髮型（兩側耳邊頭髮像被「喀嚓一刀平剪」的髮束），然後把兩側髮束染成其他亮麗髮色，就能帶出古典又甜美率性的氣質。韓國女團StayC的其中一員－Seeun早前也換上這款公主切染髮型，更選了明亮的青莫綠及檸檬黃作為髮束挑染顏色，搶眼得來又能出形象。

髮帶染

髮帶和髮箍都是女生常用的髮飾，但估唔到它竟可融入頭髮中，變成挑染髮型之一。染法就是將戴髮帶位置的頭髮染成不同顏色，驟眼望就似像戴了髮帶或髮箍，但好處就是不會移位。不過做這款挑染時要牢記兩個重點，第一是定好挑染範圍，太寬容易顯得突兀、太窄又凸顯不出髮帶的感覺，建議大約2~3個指頭寬度就剛剛好。另外就是注意挑染位置，太前面的話就會變成劉海染。

裙擺染

想染髮又擔心全頭染後顏色不適合自己？就要試試這款裙擺染，因為挑染部分只落在髮尾1~2公分，所以比起整頭染更容易駕馭。選色方面，自由度亦很大，既可以選同色系顏色營造漸層效果，又或好像韓星金多美般，大玩跳色配搭，在本身的黑髮上染上金色髮尾，甚至一試陽光橙、櫻花粉、薰衣草紫等大熱色。這款挑染適合任何髮型，無論搭配長、短、捲髮都很美，厭了的時候直接剪掉就可以，十分方便。

雙層挑染

最後要介紹的就是雙層挑染，其特點是以大面積片狀的挑染方式，做出內外兩層不同髮色，只有在撩起頭髮或是頭髮被風吹起才看得到染色部分，十分低調。但襯上半束綁髮或馬尾時，卻又相當有層次感，而且綁多綁少髮也會帶出不同感覺（特別是綁麻花辮時更有顏色交織的感覺），款式多變又吸睛。