14日學踩Roller狂跌！陳凱詠吊威吔導致呼吸困難

環球歌手陳凱詠（Jace）醞釀3年迎來首張個人專輯《Processing》，盡顯幾年間音樂路上的演變，明日（14日）除了推出大碟外，同日還會發布新歌《I Wish》，在新歌MV中她自言付出了120分努力，在短短14日內學識踩滾軸溜冰，更首度挑戰吊威吔，為拍MV體力去到極限！她自嘲︰「今次有少少搞咗個大頭佛畀自己，因為決定呢個MV要踩Roller嘅時候，發現距離拍攝得番兩個星期，於是即刻買鞋同練習，兩星期內練咗10次，好彩最後都勉強夠用！」

新歌表達出能夠輕鬆自在做自己就是最好，她想藉着新歌給樂迷一個大解放、開Party的感覺，MV故事講述身為打工一族的她，因面對不少壓力而想逃離現況，去到MV中段的時候，鏡頭一轉，見穿上背心熱褲的Jace在另一場景踩住滾軸溜冰，又與其他朋友一起踩滑板，自由地做自己：「平時練習踩Roller會喺滾軸溜冰場，但拍MV時要去到馬路同爛地，地下凹凸不平，有幾次我都企唔穩跌親！踩Roller嘅同時，又要顧及跳舞動作，所以係好大嘅挑戰。」

除了踩滾軸溜冰和熱舞外，她在這次MV中嘗試了吊威吔，其中一幕要表達她工作疲勞的狀態，她頭向下倒吊半空，如是者做了10次，因全身被鋼索勒緊而且呈倒立姿勢，她開始感到呼吸困難而且頸痛：「起初以為吊威吔應該唔太難，但原來好考平衡，呢個係一次難得嘅經驗！」