新片入圍烏甸尼遠東電影節　謝賢：你當我流㗎？

謝賢（四哥）、馮寶寶主演電影《殺出個黃昏》今傳來喜訊，入選烏甸尼遠東電影節導演競賽單元！烏甸尼遠東電影節主席Sabrina Baracetti給予高度評價：「我完全被影片迷倒，尤其是它的獨特風格和懷舊味道。戲中謝賢是個像唐吉訶德的孤獨騎士，而馮寶寶的角色背負一個忘恩負義的兒子，但我很愛她當歌手時的華麗高貴。該片能聯繫着昔日香港電影的傳統，並以嶄新角度和感人元素帶出煥然一新的感覺。」

謝賢與馮寶寶於片中的佻脫演繹，亦被視為挑戰高度之作。早年獲第38屆香港電影金像獎終身成就獎的四哥得知消息後，即搞笑地以戲中對白作回應：「你當我流㗎？」先後憑《92黑玫瑰對黑玫瑰》及《新不了情》獲頒香港電影金像獎最佳女配角獎的馮寶寶亦大表雀躍：「好開心呀！直頭想飛過去feel吓，對我嚟講，入圍就係對全組人最好嘅禮物！」監製林家棟亦表示：「係一個好好嘅鼓勵，我最希望將來觀眾睇完呢套戲之後，停一停，諗一諗，或者我哋係咪可以多一啲關注！」

身在外地的導演高子彬，對於執導首部電影即可競逐烏甸尼遠東電影節進導演獎：「入圍當然高興，我要特別多謝兩位前輩同所有演員，係佢哋令到角色更加立體，同埋有人味，我衷心感激喜愛《殺出個黃昏》嘅觀眾！」