疑似激咀照流出　何猷亨前度陳可欣：已搵律師

賭王四房兒子何猷亨的前度、下嫁哈佛鋼琴神童的社交界名媛陳可欣（Sabrina），樣靚學歷高兼出身富裕，畢業後從事金融界，並與前港姐冠軍麥明詩是劍橋大學同學，而她跟港姐們似乎特別投契，好像應屆亞軍陳楨怡、黃婉恩和伍樂怡等都是她的閨蜜。近日網上爆出一批聲稱是Sabrina與一名四眼男激咀照，引起社交界哄動。

該批激咀照被指是在中環一間私人雪茄吧內拍得，照片共4張，分別從兩個角度拍攝，疑似Sabrina的女子與四眼男坐在米字圖案長梳化上，嘴對嘴親熱，她一手攬實四眼男，而男方身上的白恤衫全打開，由於吧內仍有其他客人，故他們的行為相當大膽。

對於網上流出的照片，Sabrina接受東網訪問時，對於被指是相中人，她未有否認，她說：「我唔回應。（你係已婚？）唔回應，搵咗律師處理，我唔係公眾人物，係普通人。」與Sabrina認識的林作也留意到這批相片，表示震撼：「佢應該唔係咁嘅，佢係良家婦女，高學歷，咁高質無諗過咁瘋狂，（佢出身富裕？）至少有我咁有米。」至於麥明詩則回覆：「其他人嘅私人事我唔回應了。」而伍樂怡受訪時態度避忌：「唔回應喇！知道佢已經交咗畀律師處理。」據知，Sabrina向友人透露，照片是婚前被拍的，故沒有背叛丈夫。