雨宮留菜　水滴形J奶唔怕露

有消息話，自從日本當局收緊咗公眾地方露體嘅限制之後，寫真界同AV界都盡可能減少拍攝公眾露出場面。不過，今期「世界Cup」主角雨宮留菜似乎未驚過，自稱係露體狂嘅佢，省鏡又好波，仲預咗為搶鏡而被人拉添！

顏值分析

今年27歲嘅雨宮留菜，面尖尖，眼大大，可以話係愈大愈可愛，個樣好似逐年進化咁，同初出道嗰陣有明顯分別，甚至可以話係判若兩人。值得一提，阿妹曾經直言自己有整過容，但就唔係指個樣，而係話進行過陰部整容手術喎！

出道10年

近年日本寫真界湧現唔少高挑靚女，但始終以身材嬌小嘅女優佔大多數，好似5呎都唔到嘅留菜，拍咗好多年寫真，今年迎來出道第10周年，非常襟玩。原因係阿妹唔止有對神級J奶，而性格開朗又敢言，所以好受大家歡迎。

預咗被拉

提到大膽，留菜嘅寫真演出以大膽激情見稱，好似最近推出嘅寫真映像作品《わいせつ罪で逮捕!?》，喺一個開揚嘅地方演出，仲有一幕係赤裸上身，只係用玉手遮住兩點，極度誘人。阿妹話，今次有機會喺作品上市後被警方拘捕，告佢公然露體喎！如果真係咁，呢份為咗寫真迷而犧牲嘅精神，實在好值得我哋致敬！