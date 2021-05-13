193出賣真樣！格仔導演Mike粉絲人數暴升

組合ERROR嘅ViuTV真人騷節目《ERROR自肥企画》熱爆全城，帶挈製作團隊「無制限OT編集団」都人氣急升，其中喺節目中打格嘅「格仔導演」劉諾衡（Mike）被網民力捧為最佳導演，社交網追蹤人數更突然暴升，由6千幾急升至近4.8萬，狂升8倍！Mike亦有出甫答謝大家支持：「喺呢個社交媒體主導嘅時代，突然有4萬個人follow自己，點會唔高興。之但係我覺得社交媒體終有一日會收皮或者轉型，眼前一切只不過係浮雲，唯一可信嘅，只有人嘅意念。4萬個追隨者代表住4萬份支持，4萬份認同，4萬份鼓勵。我確信呢4萬份共同嘅意念唔會咁易收皮。多謝你哋每一位。」

雖然佢喺節目中長期「打格」，早前又被193（郭嘉駿）晒合照「出賣」真樣，但其實佢私下都不時晒出露面照，熱愛運動嘅佢潛水、獨木舟、攀石樣樣掂，故練出一身結實肌肉。而佢與團隊之前製作嘅節目包括《花姐ERROR遊》、《美女郊遊遊》等全部叫好叫座，近日佢為《ERROR自肥企画》獻聲將動畫《新世紀福音戰士》主題曲《殘酷天使的行動綱領》翻唱成《無制限OT編集団の行動綱領》，亦於網上爆紅，上架一個多星期觀看人數已高達96萬。

另外，同樣節目有份演出嘅「Agent.L」曹梓冲（Alfred）亦備受網民喜愛，其實現年28歲嘅佢正職係ViuTV節目導演，於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系畢業，並有一位拍拖11年嘅演員女友呂珮琳（Elsie）。