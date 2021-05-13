索女玩吹奏　口甜舌滑

床上互動要有Mood先好玩，點先可以令對手進入狀態？其中一招就係利用唇舌向對方發動攻勢，包括「打車輪」同埋玩吹奏。今次介紹嘅3套作品均有大量口愛場面，脫星們嗰種「口甜舌滑」嘅本領，實在係太出色了！

大師級演出

由Elegant Angel製作嘅《Super Hot》，由Aidra Fox、Aria Alexander、Miko Dai等口愛大師孭飛，佢哋喺片中不斷「出口術」，目的只有一個，就係令對手發射升空。據片廠表示，為咗凸顯一眾脫星嘅非凡口技，導演用上大量嘅男友視角拍攝，等四仔迷睇得更投入。重點推介Aidra Fox嘅演出，佢嘅身材火辣，床技出色，四仔迷勢必睇到流晒口水。

床上大亂鬥

有邊個男人唔想左擁右抱？呢套由MOFOS製作嘅《Share My Boyfriend #22》，相信可暫時滿足男士嘅幻想。影片搵嚟Kali Roses、Tiffany Watson、Karma RX等人氣脫星演出，故事亦相當有趣，講述呢班索女發現男友一腳踏多船，第三者仲要係閨密。為咗重奪男友嘅心，佢哋決定拉埋男友同閨密玩床上大亂鬥，實行要喺口技上決一勝負，而呢次咁荒唐嘅想法更加令佢哋一試難忘，欲罷不能……

東歐妹吸睛

想睇單刀直入嘅口愛演出？由My Sexy Kittens推出嘅《Young Busty Teensters》，絕對係你嘅首選。據片廠介紹，有份參演嘅脫星包括Eva Elfie、Darcia Lee、Bella Breeze同Karolina，全部都係青春活潑嘅東歐女郎，除咗身材激凸、肌膚白滑，而且位位都精於口愛，一旦將男士嘅兵器啜入口，就會各自施展絕技，令對方興奮無比。筆者最鍾意今年22歲嘅Eva Elfie，佢嗰對38D純天然車頭燈，真係夠晒吸睛。