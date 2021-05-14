【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初三壬戌水執日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：動土、理髮、安床

忌：出財、開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

出入娛樂場所易惹上爛桃花，交友應謹慎。

金牛

付出多收獲少，容易產生憤世嫉俗的情緒。

雙子

悉心打扮可提升愛情運，容易受異性注目。

巨蟹

待客熱情，笑容親切，利從事銷售與服務業。

獅子

發揮聰明才智的時候，不難掌握工作重點。

處女

顯得有氣無力，做事不夠恒心，易半途而廢。

天秤

財不可以露眼，忌四處炫富，以免自斷財路。

天蠍

人有三衰六旺，勿為一時失意而自暴自棄。

人馬

事業運不錯，有利於出勤、見客等對外工作。

山羊

做事忌虎頭蛇尾或拖泥帶水，否則會惹麻煩。

水瓶

想為伴侶分憂，卻幫了倒忙，感情出現裂痕。

雙魚

事業發展勢如破竹，提防因勝利而沖昏頭腦。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）牛 易迷失

鼠

滿招損，謙受益。謹記槍打出頭鳥，宜低調。

牛

行事舉棋不定，缺乏方向，易錯失上位機會。

虎

思路清晰，懂得善用人脈，做事將得心應手！

兔

信心足，只須全力以赴，可於職場脫穎而出。

龍

是日沖煞，運勢一般，多與人溝通會較有利。

蛇

注意力集中，做事爽快，有望得到公司重用。

馬

想像力豐富，工作表現優異，令人刮目相看。

羊

行動力強，面對突發事情也能做到處變不驚。

猴

有桃花運，多一點溫柔與關心，感情可升溫。

雞

面帶笑容，可感染身邊人，利拓展人脈網絡。

狗

公私要分明，免影響工作效率而受上司針對。

豬

想法多多，可大膽提出，能得到大家的支持。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

五官端正已經很好

五官端正，這是面相學的一句話。很好理解，指的就是耳、眉、眼、鼻、口五種人體器官。五官端正的要求是：雙耳高低一致、大小一致；眉毛長短一致、高低一致；雙眼大小一致，高低一致，眼神正派；鼻子，不偏不倚，鼻孔，小大統一；嘴巴，不斜不歪，牙齒，左右對稱；聲音，不會沙啞。

事實上，擁有五官端正的人並不是很多的，大家平時在街上或上班途中不妨多加觀察便可知曉。

很多時候，一個女孩，對於不會看相的人來說，是一個美女；可是對於會看相的人來說，卻剛剛相反。

許多被公認的大明星，其實五官都不端正的，像美國影星湯告魯斯的鼻孔就是左右不一的。鼻子傾左，或者傾右的，大有人在。另外，牙齒長短不一，也是經常見到的。

所以符合五官端正的面相，其實也算是很不錯的面相了，起碼心術正。需要找對象的男女，不要只顧着看對方是否美男或美女。建議你們，要從面相學去判斷，只要對方五官端正，眼神正派，比起一般人眼中的靚女靚仔已經強很多了！