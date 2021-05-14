胡鴻鈞原來係大隻仔　陳嘉慧要大大力推

藝人胡鴻鈞（Hubert）與無綫力捧的新人陳嘉慧（Erica）今日於鰂魚涌一座舊樓內為新劇《愛上我的衰神》拍攝外景，劇情講述飾演外賣員的Hubert送外賣遇上一位小朋友，期間更被Erica整蠱，被她大力推撞。

仍屬新人的Erica受訪時表示開工十幾天，過程相當開心，整個劇組合作愉快，更有前輩Hubert、麥美恩及馬貫東等提點，問Hubert有否整蠱她時，她得戚地說：「佢哋冇喎！係我整蠱佢先啱，劇情講我哋係唔同空間嘅人，所以好多我整蠱佢嘅場口，之前有一場要我潑佢奶茶嘅戲，事後係咁同佢講對唔住，頭先又要好大力咁推佢，自己都唔係幾好意思大力推，後來導演叫我大力啲，因為Hubert好大隻、好強壯！（咁你多唔多NG？）都有嘅，因為自己都係學習緊。」

Erica又指劇中最幸福的是自己，現時天氣炎熱，Hubert經常要穿着厚厚的外賣衫拍攝，而馬貫東亦要配合角色需要而穿冷衫，頭髮亦要掃上白色的顏料，相當辛苦。她透露劇中自己的角色是悲劇人物，當中亦有多場沉重喊戲：「一開頭都好緊張，但同導演、監製傾完，佢哋都叫我盡量放鬆心情，（點令自己投入感情？）聽吓歌囉！（Hubert即席唱畀你聽？）佢喺隔籬就好似開緊免費演唱會咁，我就好似有部人肉CD機跟住咁！」

而Hubert被問到有否指點一下Erica時，他即謙虛說：「嘩！我何德何能呀！自己都搞唔到，完咗《十月初五的月光》冇耐就開拍，中間要宣傳歌曲都冇乜時間休息，依家年紀大，Recover（復原）唔到，嚟緊又要做新歌。我會嘗試攞個平衡，自己又貪心，想兼顧晒唱歌同拍戲。」

Hubert又拍攝一場孭着前輩羅蘭上樓梯的戲份，坦言有壓力：「我唔係驚孭佢唔起，但孭老人家真係要小心啲，希望一陣可以畀到安全感羅蘭姐！」