東方日報C1：申河均《百想》稱帝　金素妍封視后

韓國演技派女星金素妍憑話題韓劇《Penthouse》，於昨晚舉行的韓國《百想藝術大賞》中大熱封視后，申河均則砌低宋仲基與金秀賢等男神，勇奪「百想」視帝！

韓國影視界年度盛事《第57屆百想藝術大賞》昨晚在首爾舉行，因疫情關係，跟去年一樣不招待現場觀眾，但仍獲大批演藝界紅星盛裝赴會，現場星光熠熠。眾星在台下除了戴上口罩，亦分隔約1米距離坐，保持社交距離。

浮誇表情贏掌聲

《百想》每年均會頒發電影及電視劇各部門獎項，今年以視帝和視后之爭最為激烈！憑韓劇《Penthouse》再登事業頂峰的40歲女星金素妍，飾演女高音「千瑞珍」，以浮誇表情及精湛演技贏得觀眾喜愛，首2季之前播映同樣收視爆燈，而第3季將於下月啟播。她繼去年底於《SBS演技大賞》中勇奪「中篇及長篇劇部門」女子最優秀演技獎後，昨晚再下一城，撼贏《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《哲仁王后》申惠善及《月升之江》金所炫等大熱封視后，是她出道27年首度封「百想」視后。

視帝方面，去年主演退伍回歸劇《雖然是精神病但沒關係》的金秀賢，與《黑道律師文森佐》的宋仲基同樣有份入圍，2人硬撼《Penthouse》大奸角嚴基俊、《惡之花》李準基與《怪物》申河均，最終由申河均捧走視帝，而《怪物》亦勇奪最佳劇本獎。

李到晛激動攞獎

此外，電視劇男女新人方面，憑韓劇《重回18歲》擊敗分別憑《Penthouse》與《Sweet Home》上位的金永大及宋江等，捧走男新人獎，李到晛致詞時表現激動，特別感謝在疫情期間仍艱辛完成拍攝的劇組與所有演員。而朴柱炫憑劇集《人民教育101》，力壓《Penthouse》金賢秀與《Sweet Home》朴珪瑛等，贏得女新人獎。

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