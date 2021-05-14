東港城Happy Shopping購物折　瘋狂優惠買住賺

【特約報道】夏天最佳活動梗係涼住冷氣逛商場Shopping，如果可以超抵價買到心頭好，仲可以$1換購iPhone、Dyson及Switch等搶手貨就更好！咁就要留意由5月17日至7月4日舉行的「東港城Happy Shopping購物折2021」，活動夥拍超過90個品牌及商戶，搜羅逾30,000件心心眼禮品，統統以超筍價發售，仲有多項購物優惠，包括「HK$1瘋狂換購貨品」、「1折一田家電大合集」、「消費四重賞」等，絕對係掃貨好時機！

全城哄動$1攻略

新地旗下將軍澳旗艦商場東港城強勢豪推「Happy Shopping購物折2021」，當中最吸引是可以$1入手全城熱捧潮物如iPhone、Dyson風筒、Switch遊戲機、Bruno鍋等。由2021年5月17日一連6星期，The Point會員只要透過新地商場手機應用程式，以10,000積分兌換「獎賞預留證」，並於指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可以HK$1換領，好似iPhone 12 Pro Max 128GB（所需消費滿HK$120,000）、Dyson Corrale 直捲髮造型器（所需消費滿HK$80,000）、Apple Airpods Pro（所需消費滿HK$50,000）、Nintendo Switch（所需消費滿HK$50,000）等。每周名額有限，換完即止。

1折掃一田Hit爆家電

今次「購物折」繼續夥拍一田推出獨家購物優惠精選，特選9款至潮電子家品，以超筍價1折換購。The Point會員可先預留換領證，並於指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，再以1折價錢帶走Dyson V8 Absolute無線吸塵機（折實HK$378）、Skyworth Android 40吋電視機連Hisense 2.0聲道無線喇叭（折實HK$378）及Philips Airfryer健康空氣炸鍋（折實HK$169），盡享視聽之娛及零失手入廚樂，保持生活的熱度與儀式感。

消費四重賞送福袋

同期登場的還有「消費四重賞」，於5月17日下午約1時正開始，The Point會員以3,000分兌換「獎賞預留證」，並以電子貨幣累積即日消費滿指定金額，即可換領限量版秘製福袋乙個，例如消費滿HK$1,000可換領時尚服飾福袋乙個（價值HK$200）、消費滿HK$3,000可換領扮靚福袋乙個（價值約HK$300）、消費滿HK$5,000可換領美食福袋乙個（價值HK$500）、消費滿HK$10,000可換領健體養生福袋乙個（價值約HK$1,000），各款每日名額5個，送完即止。

其他購物優惠日日入貨

提到「東港城Happy Shopping購物折」，當然不能沒有「1折瘋搶」環節，當中包括食肉獸必搶美國燒肉片套裝，更有面膜套裝和真皮高跟鞋等，掃貨都掃得優雅過人。此外，星期一至日均輪流推出數十個品牌或商戶近400款折扣優惠，涵蓋美容、時裝、影音電玩、餐飲、個人護理、生活百貨等，全面滿足各階層男女老幼的不同生活需要和氣質品味。The Point會員更獨享會員優先預留禮遇，安坐家中亦可輕鬆搶購心頭好。優惠貨品數量有限，售完即止！

東港城Happy Shopping購物折

日期：2021年5月17日至7月4日

地點：東港城1樓中庭 (港鐵坑口站A1出口)

費用：免費入場

查詢：2628 7399