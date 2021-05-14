陣容鼎盛　BTS GaGa將在《老友記》重聚節目亮相

美國經典劇集《老友記》（Friends）前年踏入25周年，他們為HBO Max拍攝1小時無劇本特備節目名為《Friends: The Reunion》（《老友記：重聚》），原定於去年5月播出。但其後因疫情影響延至上月開拍。而首個先行預告已公開，並宣布將於本月27日推出。

預告中只見6位主角的背影，除了有首播日期之外還公布一眾在節目中亮相的強勁「串星」陣容。其中包括英國萬人迷碧咸（David Beckham）、加拿大天王Justin Bieber、韓國天團BTS、英國名嘴James Corden、前超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）、英國超模 Cara Delevingne、百變天后Lady GaGa、《權力遊戲》男星Kit Harington以及奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）等。甚至巴基斯坦爭取女權人士馬拉拉（Malala Yousafzai）都會在節目中亮相。

《老友記》於1994年首播後大受歡迎，共播映10季。除了劇中6位主角，一眾名人紅星包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的影星前夫畢彼特（Brad Pitt）等亦在劇中客串過。