出道40周年與外界失聯　中森明菜被老父批無情

80年代日本渣男始祖近藤真彥，上月因包二奶醜聞，宣布離開効力逾40年的尊尼事務所，其55歲舊愛中森明菜近況亦受關注。明菜於2010年因「生蛇」暫別藝能界後，2014年復出演出《紅白歌唱大賽》及2016及2017年舉行過晚餐騷後，近年一直隱居沒有露面。與她友好的80年代男歌手田原俊彥早前曾開口想與明菜再合作，但也未能與她取得聯絡，情況令歌迷擔憂。

今年是明菜出道40周年，其唱片公司於前日為她開設紀念網站，並將於下月9日推出一套30張的《中森明菜『ANNIVERSARY COMPLETE ANALOG SINGLE COLLECTION 1982-1991》豪華Boxset。但明菜本人卻消聲匿跡，有跟她合作多年的唱片公司宣傳人員表示：「晚餐後再沒有聯絡，也沒聽說她40周年會有什麼紀念計劃。」據知明菜近年住在其事務所社長兼經理人的物業，大廈樓高6層，樓齡16年，明菜住在5及6樓，經理人則住在4樓，但附近鄰居從未見過明菜出入。跟她斷絕聯絡20年多80多歲的明菜父親，近日受訪透露前年其妹明穗離世，曾聯絡明菜出席葬禮，但卻沒有收到回覆，慨嘆明菜不知從何時開始變得如此無情。