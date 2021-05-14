劉在石捧《百想》大獎：會努力帶給大家歡笑

向來零負評的韓國「國民MC」劉在石，於昨晚舉行的《第57屆百想藝術大賞》中，勇奪電視部門的最高榮譽大獎，他上台領獎時表示：「得獎感到很驚訝，真心感謝大會頒這個大獎給我，也不知該說甚麼好！」他笑稱去年於《百想》亦獲獎（男子綜藝獎），原本以為要等7年才會再奪獎，對於相隔1年便獲頒大獎，令他始料不及，表示會繼續盡力做好工作。

他又指雖然自己現時經常被喚作節目主持人，但其實他是91年出道的搞笑藝人，就如喜劇藝人一樣，會努力帶給大家歡笑，很感謝一直熱愛綜藝節目的觀眾們，以及一起合作綜藝節目《玩甚麼好呢？》、《Running Man》、《Sixth Sense》、《Come Back Home》及《劉Quiz On The Block》的製作組、嘉賓、同僚及前後輩們，他亦不忘感激老婆及子女。至於電影部門的大獎則由韓片《茲山魚譜》的導演李俊益奪得。

此外，早前驚爆是「恐怖女友」的女星徐睿知，雖然獲得網民票選的「百想人氣女演員獎」，但她昨晚缺席頒獎禮避風頭，大會未有安排其他人代為領獎，而事務所之後卻在官方社交網發圖祝賀她獲獎。