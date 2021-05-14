天生契哥命　馬浚偉：佢哋唔會當我係男友！

「我唔覺得自己係正義ABC或者LMNOPQ。」七步成詩的曹植，韋小寶的好朋友康熙，演盡多少歷史大人物的馬浚偉，1993年參加歌唱比賽奪得冠軍入行的馬浚偉，在機緣巧合，又似是冥冥中注定下，獲無綫高層相中，由全職歌手踏上演員之路，憑著其獨特的書卷氣質及俊朗的古裝扮相，奠定了他日後不但成為無綫電視的當家小生，更有「收視福將」之稱，拍下不少口碑和收視俱佳的經典之作。

戲裡戲外皆形象正派的馬浚偉，由於角色大多都是正派人物，所以亦令他贏得「正義L」美譽，不過他卻表示自己曾經參演過一部內地劇集，飾演反派，拍攝過程令他感到相當「過癮」，他坦言「有冇人搵我做殺人犯，或者搵我去做大反派？真係冇！其實如果有好嘅角色，我會做！」直言只要劇本合適，他亦不介意再挑戰反面角色。

不過講到現實中他的「壞」，他就耍手擰頭，笑言「我真係諗唔到例子，我最壞可能係唔開心嘅時候飲酒，可能曾經食過煙。」經常散發出濃濃正能量的他，雖然曾經歷過喪母後患上抑鬱及驚恐症的低潮，但走出低谷後，亦啟發了他的正面思考「你唔好迫人今日唔開心完，聽日就叫人唔好唔開心。」他鼓勵身邊人勇敢地面對負面情緒，但切勿沉溺當中，一定要走出來。

現時集歌手、演員、導演、編劇、製作人、老闆、電台主持、無綫藝員訓練班校長等身份於一身的馬浚偉，相信其中一樣最令人佩服的就是他的時間分配，而且他笑言自己在百忙之中依然睡眠充足，並道出自己的生活哲理「我將每一日都當最後一日咁過」，他並叮囑大家「千祈唔好畀自己籍口話不如聽日先做。」

在圈中人緣甚廣的馬浚偉，出名多「花旦契妹」，他笑言可能自己是「天生契哥命」，經常給人「大哥哥」的感覺，所以大家都「有咩事認咗契哥安全啲」，不過講到關係最CLOSE的3位，他直認是鍾嘉欣、陳法拉和楊茜堯，因為3人都和他合作過多部劇集，他又坦言最放心不下的是鍾嘉欣，因為她性格容易被人「蝦」，至於其餘兩位，他又會選邊一個做女友，邊一個做老婆呢？想知就即刻睇片啦！

場地提供：馬哥孛羅香港酒店