鄭爽爭輸撫養權　30頁判決書曝光！

內地女星鄭爽與張恒嘅「棄養風波」告一段落，張恒獲法院判獲得子女撫養獨立決定權，今日就有30頁判決書曝光，指張恒對孩子們擁有唯一決定權，但緊急情況下父母雙方均有權簽署合法文件，同時張恒唔需要經過鄭爽同意或簽名，都擁有獲得子女所需任何政府文件包括護照在內嘅唯一權利。

判決書顯示，鄭爽因心臟問題無法生產，希望通過代孕獲得一男一女兩個孩子，並且兩個孩子出生時間相近睇上嚟似Twins，同時因張恒工作忙碌，主要由鄭爽溝通和配合代孕機構。

2019年9月27日鄭爽同張恒分手，鄭爽唔想要兩個孩子，張恒就便開始同代孕機構聯繫並為孩子出生後自己成為父親做準備。法院認為，張恒是小朋友唯一知道嘅父母並作為佢哋主要照顧撫養人將近18個月，獨自將仔女安全地帶到世上，並給予一個充滿愛嘅家，滿足小朋友需求，而孩子們只見過鄭爽及其助理幾次，最多算係熟人，甚至係陌生人，但肯定唔係父母。並且鄭爽冇向法院證明有成為孩子們主要撫養人同母親嘅強烈意願，亦冇提供證據證明自己有照顧孩子嘅動機同穩定條件，似乎呢啲就係鄭爽嘅「死因」…

而鄭爽無法前往美國時，佢亦冇對孩子表示關注同關心，只係關注自己同張恒嘅關係。法官提到鄭爽過去有情感問題同心理問題，鄭爽自證冇精神健康問題，但法官就發現佢喺孩子出世後有令人不安嘅行為。