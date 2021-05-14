忙裏偷閒　訪尋打卡小店

天氣時晴時雨，容易影響胃口，這個時間最適合來點簡約的開胃輕食，坊間近日有不少特色的人氣小店，不但食物多種類選擇，造型亦一點都不馬虎，加上部分店舖經悉心設計，最啱各位打卡兼享用美食。

美式小食

足料夾大份的漢堡包，一向是優質速食之選，Texas Burger早前於荃灣開設分店b.o.t.h. by Texas Burger，除了招牌漢堡，還新推限定的燒骨髓牛肉芝士漢堡。同時間，分店亦有新設計的美式早午餐和甜品，包括廣島蠔班尼迪蛋、松露蟹肉炒蛋吐司、燴啤梨藍芝士蛋糕、奶蓋梳乎厘班㦸等，配搭有新鮮感。餐廳的落地玻璃窗滲出自然光，窗外亦有綠樹的風貌，讓忙碌的客人可以短暫休息。

和風洋食

細膩的日本人自有一套飲食哲學，於觀塘開業的一汁一菜，就以輕便簡約的日式洋風輕食和日本「一湯一主食」為主題，推出不同口味的新款湯品，包括和牛羅宋湯、櫻花蝦雞肉丸濃湯、花菜帕爾馬火腿濃湯和法式龍蝦湯等配搭。湯品配上用軟水浸煮的田牧越光米，美味飽足。除此之外，還有濃香牛肉野菌咖喱飯和番茄菠菜芝士雞肉卷等自家製咖喱和小菜選擇，讓客人品味到和風美食。

室內花園

咖啡店熱潮持續，而且有各式主題概念，方便客人打卡。於灣仔開設的花藝咖啡店「Natura:」，以四季花卉為主題，場內選用保鮮花和乾植物布置。食物方面，師傅選用本地和日本食材，設計出多國風格的輕食，當中提倡多菜少肉，亦不選用牛肉入饌。菜式包括精緻的雲蛋貝果，選用青苔大啡菇和本地水耕菜拼配的全日早餐，還有咖啡豬仔骨、日本新潟若雞伴柚子杏仁等選擇。閒時可來個擺盤精緻的金沙芋泥窩夫或日本焙茶窩夫等甜點，配一杯咖啡，最適合相機先食。