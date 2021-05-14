NBA聯名系列　對壘球隊上身

今回就輪到fingercroxx首度與NBA攜手合作推出全新聯名系列，將東西區聯盟共6支最具代表性球隊的元素融入系列設計。互聯網）

籃球運動於美國街頭文化中一直扮演着相當重要角色，相關的衣着服飾以及籃球鞋款不時都會引領時裝潮流。當中作為籃球運動的最高殿堂NBA就不時與潮流品牌甚至高級時裝聯名合作，好似法國時裝品牌Louis Vuitton於去年及今年亦多次與NBA合作，打造過冠軍獎盃旅行箱及一系列聯名服飾。繼Supreme及Nike等等注目之作登場過後，今回就輪到fingercroxx首度與NBA攜手合作推出全新聯名系列，將東西區聯盟共6支最具代表性球隊的元素融入系列，藉此向籃球文化致敬。

NBA x fingercroxx聯名系列分別從NBA聯盟中3個經典年代球隊對壘取材，分別是80年代達拉斯獨行俠對鳳凰城太陽、90年代洛杉磯湖人對芝加哥公牛以及00年代波士頓塞爾特人對多倫多速龍，將當中球隊的代表顏色、標誌圖案與fingercroxx主角人物Bigfoot結合，運用精緻印花圖案及車花設計融入各款服飾單品中。