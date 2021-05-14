靈敢侶情：開會可能只為解悶

以前打寫字樓工，最怕就是開會，心想：老闆你有甚麼想不通，就繼續想吧，低級職員如我肯定幫不了你，高級職員若幫到你，早就變老闆。可想而知，老闆命中帶獨，開會可能只為解悶。

要數得人驚的會議，就是在早上那種。大家才起床不久，睡意滿滿的，不論是誰用甚麼腔調說話，全部都變搖籃曲，溫柔的女人聲睡得最香，「叻唔切」的男人聲則會睡下醒下，別有一番風味。所以那時我的工作夢想，就是研究如何開眼睡。

不過，我則比較怕下午的開會，才剛吃完飯，飯氣先是攻心然後攻下身，人有三急都要忍，不是說老闆不准員工如廁，而是去太久就係人都知你開大，人家女孩子怕尷尬，惟有將污泥化作營養自給自足。試過有次開完會，肚子由三個月谷到變五個月，男同事看我一眼，不敢問，便回去尋找老闆的奧秘。

於是這些年以來，我都未開過一場叫人痛快的會議，多數都是開完等於無開，對着有自信的老闆，你一定錯，無自信的，又要估他想甚麼，做員工真的好難。

事至今日，我突然變成老闆，兩年多以來，就只開過一次會，20分鐘搞掂，然後大吃大喝一餐。不過，聽聞我這種老闆，沒規沒矩、沒大沒小，注定不會賺大錢，但我平日親力親為又不覺悶，員工替我工作已經很辛苦，真的不用逼他們跟自己閒聊。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共度時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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