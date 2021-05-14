【特約報道】痛症問題不一定大人先有，小朋友一樣有機會有。有朋友問我：「阿仔9歲幾四年級，行路姿勢唔好及有高低肩，成日叫背脊攰，明明換咗護脊書包都無用，都唔知點算好。」我即刻叫她預約見Dr. Lenis，否則錯過小朋友治療黃金期，後果是痛足一世兼變蠢！

我並非齋Talk，亦不是嚇大家，這完全是有根據的。小朋友有背痛，很大可能是患有脊椎側彎。當人站立時，脊椎正常成一直線，若脊骨向左或右彎曲成C形或S形，就是所謂的脊椎側彎。除了於每年學童健康檢查計劃中接受脊柱檢查，家長亦可自行檢查──讓小朋友向前彎腰，雙手自然垂下，從後觀察背面是否對稱，肋骨有否一邊較突出。

脊椎是人體棟梁，同時肩負着嚴密的神經傳導工作。骨骼變形，容易令到中樞神經及脊椎神經根受到壓迫，構成肩、頸、手、腳痠麻及背部疼痛​。當神經傳導和血液養分運輸受阻，延緩大腦的營養補給，神經傳導遲緩，人也就變得蠢！除了帶來周身痠痛不適，情況嚴重更會影響心肺功能。

脊椎側彎分為非結構性及結構性。蹺腳、窩在梳化、托腮等不良小習慣，令脊柱沒得到正確伸展和運用，肌肉變得鬆弛，誘發非結構性脊椎側彎。至於結構性脊椎側彎，包括先天性骨骼缺陷、神經肌肉疾病和突發性脊椎側彎。

Dr. Lenis是我認識多年的好朋友，是脊椎神經醫學與自然療法抗衰專家，擅長以脊骨神經反射學為基礎，以輕柔手法，調整脊骨，將椎體復位，迅速矯正錯誤姿態，改善因脊骨引致的痛症問題。我給他治療過後，痛症再也沒復發。

Dr. Lenis結合徒手及獨創的儀器進行脊骨矯正。當中的一個儀器，是他在希臘期間，與奧林匹克運動員合作所研發的專用工具。儀器有助拉動筋膜而不損害骨骼或其他組織，在患者筋膜阻塞位置，給予適當壓力及疏通，以恢復脊柱的自然柔韌性和椎間盤間隙，是一種定向微壓拉伸治療。

從表面上看脊椎側彎是脊椎出現了問題，實際上筋膜起着很重要的作用，兩者互為因果，所以在脊椎側彎的治療上，筋膜和脊椎需要共同治療，才能起到良好效果。「筋出槽，骨錯縫」，利用儀器鬆解筋結點，再配合正骨手法，重新整合脊柱結構，有效改善痠痛和神經流動性。

脊椎側彎在香港很普遍，但很多人忽視，希望大家正視這個問題。把握治療脊椎側彎黃金期，及早積極治理，脊椎很有可能改善至正常狀態，避免惡化到需要佩戴支架及手術治療。

【深度肌肉治療60分鐘】

利用專門的被動式伸展，配合按壓、拉伸、扭動等手法，有效：

- 讓肌筋膜充分伸展

- 提升身體靈活度

- 改善筋肌僵硬

- 紓緩疲勞和痛楚

健兒安健康醫學 AngelCare

糅合西方、東方、自然醫學等，以治未病、預防醫學的概念，為您度身訂造「整全身心靈 健康管理」。

{註冊中醫師駐診｝

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心16樓 21274680

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。