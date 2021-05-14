實測流動冷氣機　露營有覺好瞓

夏天又係同陽光玩遊戲的時候，不過香港出名濕熱，戶外野餐或露營對住大大個太陽，都咪話唔辛苦！針對市場需要，近年流動冷氣機興起，最近OTG OnTheGo就入咗款Zero Breeze Mark 2，即刻睇吓佢夠唔夠涼快先！

Zero Breeze Mark 2樣子有點似傳統手抽式大喇叭，銀黑雙色機身上方設有手挽，體積20x10x11吋，淨重7.5kg，連電池重多5.5kg。雖然整體談不上超輕便，但同行Model弱質纖纖也能抽起，可輕鬆在營地內搬動。

有別於市場上的流動冷氣機，它使用時毋須加水或加冰，冷風由內置24V自適應頻率微型壓縮機產生，製冷量達到2300BTU/hr，廠方資料顯示10分鐘內可把氣溫降低10℃。冷氣設有4級強弱及靜音模式，實測在31℃戶外高溫下，開啟最強風力約10分鐘後，冷氣輸出約為22℃，靠近出風口感到十分涼快，若然放在帳篷內，冰凍感更直逼室內冷氣，夜晚保證瞓得着！

此機備有Basic、Plus及Plus Extra三個版本，全部配有240W火牛以供室內取電，後兩者額外附有專用18650鋰電池，一經接駁可戶外使用5小時。提到電池，它的前方提供45W PD及2個USB-A介面，可同時為其他裝置充電，而冷氣出口風環繞LED燈，方便入黑後照明，可謂一物多用！整體而言，此機不失為戶外製冷神器，比一般流動冷氣要涼快得多，惟一分錢一分貨，它的入場費不低，比一些分體式冷氣還要昂貴，有心入手就要準備銀彈了！