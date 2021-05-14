傳柯震東飛到美國追求　「白富美」陳亮君財色兼備

台灣學霸網紅陳亮君（Lilian）出身於富裕家庭，家族顯赫。天生美人胚子的她， 擁有流線型的火辣身段，吸引到不少裙下之臣，更有傳台灣型男柯震東曾遠赴美國展開追求， 魅力非同凡響。

陳亮君在UCLA（加利福尼亞大學洛杉磯分校）讀書，主修經濟學和數學，成績優異，加上樣貌清純、34C身材出眾，是不少男生的傾慕對象，不少裙下之臣拜倒其下。2018年，甚至有傳台灣型男柯震東為了追求她不惜遠赴美國以示誠意，有指他在洛杉磯打卡觀賞地主湖人隊籃球賽，同時間Lilian亦在社交平台上載該場門票，因而被揭戀情。

挾着柯震東緋聞女友之名令她人氣高企，其社交平台有7萬粉絲追蹤，人氣可跟女星媲美，在網絡上頗有名氣。她出身顯赫，其家族布料企業超過40年歷史。貴為富千金的她，自小就讀學費高達數百萬元新台幣的貴族國際學校，除了學業外亦兼顧課外活動，她更是長笛好手，高中時曾拿過音樂比賽冠軍，被封「長笛首席」。長大後，顏值和身材都屬於非常完美，是典型的「白富美」一族。

Lilian經常出入名人聚會，與已故男星高以翔的女友Bella非常老友經常玩在一起，她身邊亦有不少富二代好友，不時結伴周遊列國旅行，遠至歐洲、近至東南亞地區亦不放過，生活富裕奢華，甚懂得享受人生。陽光海灘更是她的最愛，不時上載泳衣照大騷超辣身材，在水中嬉戲，皮膚白皙光滑細膩，流線型的身段、腹部腰線清晰度更令人目不暇給，惹人羨慕。