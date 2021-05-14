好事成雙　快感打孖上

一對一唔夠盡興？一於打孖上啦！（互聯網）

男人係貪心嘅，得一就想二，女朋友幾靚都好，亦想左右逢源。日本AV界知道男人希望好事成雙，上床想一箭雙鵰，所以不時會炮製兩女鬥一男嘅3P激戰，完全滿足晒男人嘅幻想！

黑白雙煞

喺MILLION出品嘅《從今天早上開始我被騎乘位中出》中，太郎自己一個人住，不過佢完全唔會覺得悶，因為有兩位索人妻做佢鄰居，一個係身材豐滿及古銅膚色嘅健美型索女今井夏帆，另一個就係眼大大又夠姣嘅白滑索女川菜美鈴，佢哋都有一個共通點，就係對怕醜嘅又年輕嘅太郎一見鍾情，經常借頭借路接近太郎，仲主動撩對方上床。後來，兩位人妻都知道對方同太郎有路，不過就冇話爭鋒呷醋，反而係一齊玩3P，享受無比快感。

小惡魔夾攻

喺Moodyz推出嘅《被乳首責時發出奇怪的聲音》入面，奏音花音同稻場流花兩位美少女都係令男人生畏嘅小惡魔，佢哋透過交友App溝仔，對方見到佢哋青春又夠姣，故不虞有詐，結果就中伏，被佢哋帶到不同地方展開3P激戰！咪以為能夠享受到佢哋左右夾攻會好爽，，因為佢哋床上經驗豐富，最鍾意瘋狂刺激男方嘅乳點同要害，但係又唔會輕易令對方洩射，徘徊於痛快與痛苦之間，最後更出絕招引爆男之潮吹先至收手！

一滴不留

kawaii*推出嘅《新入社員之絕倫癡女》，講述木下日葵同天然花音兩個都係公司嘅新入職社員，兩人聽教聽話，令木村社長相當滿意，於是搞咗個歡迎會慶祝佢哋加入公司，點知木村因為太盡興飲醉咗，醒來後發現自己身處酒店房間，身邊仲有日葵同花音侍候，佢哋三扒兩撥就將木村剝光豬兼提供口舌服務，好快就令木村爆發！之後，佢哋仲意猶未盡，輪流玩騎乘，令木村忍唔住又再爆發，結果喺一晚中，兩女捉住木村一次又一次咁激戰直至第二朝，搞到一滴不留呀！

簡評

係男人都想嘗試一下一王兩后嘅樂趣，所以今次為大家介紹嘅兩女一男3P作品，應該可以滿足嘅幻想。當中本仙最鍾意奏音花音同稻場流花合演嘅《被乳首責時發出奇怪的聲音》，因為兩位女優都狀態大勇，演出夠晒火氣，但係又唔會好似癡女咁狼胎，而係用嗲功將男人征服，相信觀眾亦好渴望可以成為當中嘅男主角。