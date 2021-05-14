同林母樓上樓下　林作屋企似小型圖書館

林作獨居2,000呎名牌豪宅，林母則住樓下單位，各有自己空間。他重視傢俬細節、藏書和畫作，覺得有文化的人，電視機不應該是客廳的主角，藉此批評林母電視日開夜開，名副其實鬥氣母子。

林作現居的單位於2012年以3,500萬購入，由母子聯名的公司持有，林母其後再購入樓下兩個單位，母子成為樓上樓下鄰居分開居住。他透露鄰居近日以4,500萬放售，認為自己單位有裝修兼景觀較優，估計可叫價5,000萬元，持貨9年升值1,500萬，不過他卻無意放售。

現居單位是3房設計，包括睡房、客房和書房，客廳旁有開放式廚房，還有大露台，單位呈長方形設計，與愛犬同住十分闊落。裝修方面，他說：「設計係上手業主嘅，我哋好懶，睇啱裝修就買，冇耐性自己搞裝修。」開放式廚房設備齊全，惟他對食只為填肚及為生存，因是獨生子關係，自小喜歡寂寞，他笑言：「巴不得全屋冇人，自己太多嘢諗、太多嘢做，唔使再有人刺激。」

工作以外，他喜歡過宅男生活，留在家看書是最大娛樂，家中藏書近600本，以人物傳記、哲學書、歷史書、政治和經濟書為主，討厭看潮流讀物：「一個有文化嘅人，屋企藏書應該3成睇過，7成未睇過，應該不斷睇不斷入，如果全屋嘅書都睇過係有問題，代表你冇咗求知欲。」並表示打算在樓下媽媽的地方，另闢一個小型圖書館。

「我嘅傢俬都好貴！」

林母與女友裕美關係緊張，故現時樓上樓下很符合大家的生活模式，他說：「我唔會同媽媽分家，佢得我一個仔，好多方面要互相支持，我唔想離佢太遠，但我有我生活，依家好滿意。（媽媽會突然殺上你家？）以前會，依家唔會，費事撞到裕美，我唔係好理佢哋關係，我反而驚佢哋關係太好，之前兩段關係，我前度同阿媽關係仲好過同我，好唔正常，佢睇法、品味同我好唔同，我最鍾意嘅女朋友都係佢最憎。」他說看媽媽一屋購自平價網上平台的傢俬就知她的品味：「我嘅傢俬都好貴，張書枱7萬，3張櫈最貴一張5萬，其中一張係Designer Chair仿製品，我好想買原裝，好注重Details。」大廳的電視平日會隱藏櫃內，兩張梳化刻意打橫放，方便客人對望傾偈：「我媽將梳化擺到貼住電視，電視機有幾大換到幾大，成日開住，我覺得好錯。」