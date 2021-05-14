萌系女神遇上火辣悍將　邊個會贏？

Elsa Jean同Lana Rhoades，唔知邊個最啱你嘅口味呢？（互聯網）

美國四仔界有兩位脫星，佢哋嘅年齡同身高都一樣，一個係2015年出道嘅萌系美少女，另一個係2016年出道嘅火女索女，講緊嘅就係Elsa Jean同Lana Rhoades，唔知邊個最啱你嘅口味呢？

調皮可愛

萌味十足嘅Elsa Jean，原來係一位學霸，16歲喺名校胡佛高中畢業，並準備入讀曾出過兩位諾貝爾經濟學獎得獎人嘅著名公立大學喬治梅森大學，修讀醫學學士學位，不過最後佢放棄升讀大學，選擇出來社會工作，先後做過售貨員及侍應。

18歲嗰年，佢去到華盛頓一間脫衣舞俱樂部跳艷舞，因而吸引到四仔星探嘅注意，2015年6月為著名四仔片廠Wicked Pictures演出處女作《Young And Insatiable》，憑住調皮又可愛嘅表現，不但深得四仔迷歡心，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳萌味脫星」。雖然最終失落獎項，但係佢嘅事業更上一層樓，先後為Digital Sin、Evil Angel、Third Degree等大型片廠演出，可謂發展一帆風順，證明佢唔單止賣相可愛，亦實力非凡。

Profile

出生日期：1996年9月1日

身高：160cm

三圍：32C-24-32

戰鬥力強

以火辣悍將形象深受四仔迷歡迎嘅Lana Rhoades，床上作風硬朗，戰鬥力驚人。佢自細性格似男仔，最愛嘅運動係體操，讀書時係學校嘅體操運動員，更參加過全美體操比賽。17歲高中畢業後，做過酒吧侍應，及後自薦應徵脫星，希望喺四仔界發展，憑住迷人樣貌及火辣身材而成功獲得取錄，2016年3月出道，為FTV Girls演出首套四仔短片，結果獲得好評，四仔迷大讚佢火辣味十足，短片亦獲得超高點擊率，更吸引到Girlsway及Girlfriends Films兩間片廠留意，同年12月演出人氣作《Going Bonkers》，呢部作品喺AVN頒獎禮獲提名「最佳視覺效果」，從此展開始佢輝煌嘅四仔生涯。

Profile

出生日期：1996年9月6日

身高：160cm

三圍：34D-23-34

第1回合

鬥魅力

老實講，魅力呢樣嘢就好似鹹魚同白菜一樣，各有喜愛！Elsa Jean最大嘅賣點，就係萌味十足，各年齡層嘅四仔迷都咁鍾意，而Lana Rhoades則以狂野火辣魅力，加埋激凸嘅上圍迷倒眾生，身材夠晒睇頭，所以照咁睇嚟，Lana Rhoades稍勝一籌。

第2回合

鬥人氣

Lana Rhoades嘅Twitter擁有超過140萬追隨者，而Elsa Jean僅得57萬；至於IG方面，Lana Rhoades嘅追蹤者多達1,511萬，相反Elsa Jean只有223萬，所以鬥人氣的話，Lana Rhoades贏晒！

第3回合

鬥攞獎

既然Lana Rhoades嘅人氣高Elsa Jean咁多，佢拎嘅獎項肯定唔會少啦！咁就錯喇。，然兩人喺各大四仔頒獎禮上獲得嘅提名水蛇春咁長，但講到拎獎次數，卻係Elsa Jean更多，今次輪到Elsa Jean勝！

大有作為

雖然從比併結果嚟睇，Lana Rhoades勁過Elsa Jean，其實兩位都係四仔界數一數二嘅人氣脫星，前者嘅身材固然唔使講，狂放嘅演出更係深得四仔迷歡心，而後者嘅萌味更係成為現今四仔界第一人，未來絕對大有作為。