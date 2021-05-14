【定下4年婚期】姊妹心急搞相睇！陳瀅拒赴會原因係...

「宅男女神」陳瀅在熱播劇《伙記辦大事》飾演物流公司太子女「常笑」，角色內心複雜，她坦言是入行以來最大挑戰的角色。劇中她拍住雙視帝歐陽震華及馬德鐘、萬綺雯等前輩合作，其中她與馬德鐘飾演情侶，更有水底親密戲，她特別難忘與對方的對手戲：「因為我係第1次演段咁成熟嘅關係，唔係卿卿我我嗰啲，而係大家都有少少隱瞞嘅關係，要經歷好多考驗、矛盾位，本身睇劇本時我驚自己演唔到個層次，但大結局我同佢嘅最後一場戲，拍完反而有滿足感，覺得好正，提醒咗我點解就算自己一個女仔喺香港咁辛苦，都仍然堅持繼續行！」

她又大讚與馬德鐘相處舒服，像朋友般溝通，亦難忘對方有次挺身幫她：「有一個禮拜我基本上冇瞓過覺，佢每日都會為我打氣，到最後一日拍完嗰場戲，我終於可以瞓覺，嗰日我返到廠，佢見到我入嚟已經叫大家拍咗我先，畀我返去瞓覺，我覺得有人鼓勵我、企出嚟幫我講說話，好窩心。」

工作排山倒海，劇接劇未停過，但反而愛情方面這幾年都是交白卷，雖然有方力申等緋聞男友，但她再次澄清只是朋友，現時單身的她將工作排首位，愛情隨緣。她坦言不恨拍拖亦不恨嫁，但渴望組織家庭，特別受身邊好姊妹如陳嘉寶、賴慰玲等影響：「見到佢哋個個都一Pair Pair好穩定，變咗家庭式嘅愛，係我好想有嘅嘢，以前我淨係想要個男朋友拍拖食飯，但依家唔淨係咁樣，想有家庭。」現年31歲的她希望35歲前結婚，笑言雖然現時十劃都未有一撇，但不太擔心，相信定會遇到喜歡的人。她又笑言姊妹有介紹男仔給她：「但我通常都推，因為覺得好夾硬，好似相睇咁，好大壓力，我鍾意Casual啲。」講到擇偶條件，她表示已準備好有個家，故希望對方認真為主，是穩重、踏實、成熟、孝順的男生，年齡沒有限制，又笑言不一定要靚仔。