【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初四癸亥水破日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、理髮

忌：嫁娶、開業、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

狀態欠佳，易因疏忽而犯錯，行事勿太高調。

金牛

不能只顧工作，今天最好抽時間陪伴另一半。

雙子

情緒不穩，顯得有些多疑，容易產生無力感。

巨蟹

易在娛樂場所結識異性，單身者要把握機會。

獅子

不按章法，只顧自己做的事，提防被人杯葛。

處女

不適宜參與金錢遊戲，小心賠了夫人又折兵。

天秤

人言可畏，易被閒言閒語影響，不要太介懷。

天蠍

愛情運上升，不經意的邂逅已能成就一段良緣。

人馬

收入與付出難成正比，易同事擅作主張而不滿。

山羊

有點舟車勞頓，交通花去的時間超出你的預算。

水瓶

趁周末找朋友聊聊，把心中的苦悶全部說出來。

雙魚

把工作或學業放下，靜靜感受生活將有新得着。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）羊 麻煩多

鼠

不會有任何麻煩事找上門，生活輕鬆悠閒。

牛

領悟力強，話頭醒尾，能給上司留下好印象。

虎

桃花運上升，單身者容易遇上家底厚的異性。

兔

遇到問題勿急於處理，理性分析才有助擺平。

龍

腦筋靈活，想像力強，任職創意行業最着數。

蛇

是日沖煞，要跟公司上下好好相處才有運行。

馬

病向淺中醫，要留意身心狀況，提防意外。

羊

不愉快的事接連發生，要多休息，避免過勞。

猴

精神抖擻，工作如魚得水，容易獲公司表揚。

雞

意外頻生，壓力大增，身心疲累，提防受騙。

狗

不要因忙碌而忽略友情，是時候跟好友聚聚。

豬

事業運向好，積極爭取表現，可獲上位機會。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

擺好風水陣 子女孝順又成才

每個家庭都盼望着兒女能夠一飛沖天，正所謂：「望子成龍」、「望女成鳳」，想要孩子更有出息，能夠過上更好的生活，環境影響很重要，怎能讓孩子變得聰明乖巧呢？我們一起看一下吧。

1.男孩子房間宜設於房屋的東、東北與北面；女孩子房間則宜設於東南、南與西面。在易經八卦宮位分布中，東、東北、北方位分別是家中男性晚輩的宮位。而東南、南與西方位則分別是家中女性晚輩的宮位，中國傳統文化提倡孝順父母，所以按易經八卦宮位設置兒女的房間，風水學上稱為對宮入座，做晚輩的，自然要站於晚輩位置，尊敬長輩。

2.男孩子房間窗戶開於東南及南方；女孩子房間窗戶開於東、東北方，這樣更有利於子女思維，思維清晰了，分辨是非的能力亦有所增強。

3.孩子房門忌與父母房間相對，在風水學上門對門是一種沖煞，叫「門沖煞」，代表住在該房屋的人相互間容易有分歧、口角與爭執。如果碰巧你的睡房剛好與孩子睡房門相對的話，可以在兩門掛上布簾或珠簾遮擋來化解。

4.孩子房間的牆壁忌用深沉顏色，包括黑、深灰、咖啡、墨綠等，因為顏色過於深沉，容易令孩子精神渙散，記憶力逐漸變差。可採用明亮的顏色如白、天藍、粉綠、粉紅等。