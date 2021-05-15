東方日報C1：曹永廉心腎響警號　通波仔救命！

近年劇接劇的藝人曹永廉，多年來為孭起頭家，經常搏命工作，由於太操勞，結果身體響起警號！早前秘密做過心臟手術的他，最近又因腎石問題住院一星期，之後即繼續工作，結果出現耳水不平衡，苦不堪言的他日前仍「頂硬上」開工，連其拍檔譚俊彥亦看不過眼，向劇組要求取消開工通告要他休息，以免他暈倒片場！

現年56歲的曹永廉，入行27年，經歷不少高低起跌，初入無綫時因人工不高，一度出現財困，曾患上抑鬱，幸最終都能捱過逆境。2007年他與姜大偉的大女姜依蘭結婚，事業亦漸有起色，2016年更憑《公公出宮》奪得「最佳男配角」殊榮，演技備受認同。

曾經捱過最艱苦的日子，他非常珍惜任何的工作機會，加上是家中經濟支柱，令他更加深明「機」不可失，近年劇接劇的他，雖非擔正，但戲份吃重，通告排到密麻麻，結果捱出病來，近日有消息指他因心臟有事入院，記者致電他，原來入院另有因由，他說：「的確係住咗一個禮拜醫院，因為個腎有啲問題，有腎石，痛到行都行唔到，20幾歲嘅時候都有過，但今次要入院，不過唔需要做手術，係等啲腎石自然排出。」

至於心臟是否曾出現問題？他亦坦承其事，原來前年他曾秘密入院做通波仔手術：「拍《愛美麗狂想曲》嘅時候，突然覺得個心好翳，去咗做Body Check，發現有一條血管塞咗，需要做通波仔手術，但我唔想影響劇組，所以頂硬上拍完套劇先去做，依家冇事喇，但當然都會小心，慶幸我無家族遺傳史，只係外父做過（通波仔手術）。」

譚俊彥睇唔過眼「逼」休息

雖然沒有遺傳性心臟病，但早年曹永廉曾在鄭丹瑞主持的節目中自爆有遺傳性糖尿病，所以飲食會格外小心，但一講到工作，雖已五勞七傷，他至今仍是「拚命三郎」瞓身做，早前拍攝無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》，被拍檔譚俊彥爆他有嚴重耳水不平衡！拍攝當日，雖只是一場簡單的跟蹤戲，但阿廉的精神狀態略見疲憊，譚俊彥即「爆料」指：「佢飽受耳水不平衡折磨，加上通告頻密缺休息時間，前一晚佢仲要拍浸水戲，情況就再差啲。本來佢深夜要返廠拍多場，我見佢咁辛苦，主動同劇組提議取消咗場戲。」

為子女將來籌謀

而除了浸水戲，曹永廉早前拍攝一場扮死屍的戲份時，由於沒有枕頭輔助，頭部貼地瞓足成晚，令病情加劇事後更頭暈，不過捱慣的他卻不感辛苦，除了感恩有工開，還表示為了一對子女，再忙都無所謂：「唔算捱得辛苦，好多嘢都係為咗小朋友，希望做好儲備為佢哋將來。（有冇諗過立平安紙？）咁又冇，我身體冇大家想像咁渣嘅！」

他參演另一新劇《痞子殿下》現已入組，而他同時要兼顧內地的生意：「同緊林丹（前羽毛球手）等合作，近期傾成咗重要嘅項目，我哋會同內地著名飲料品牌推出一種新嘅飲品，希望成績好啦！」雖然錢照搵，但始終身體已響了多個警號，他亦言會好好照顧自己，Keep住檢查身體，以免家人擔心。