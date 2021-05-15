《三國志戰略版》新賽季　4大兵種搶先曝光

【特約報道】日本光榮特庫摩革新巨作《三國志・戰略版》第三賽季即將登場！近日官方搶先釋出新增的四大兵種，將給玩家帶來全新的遊玩體驗。全新第三季四大兵種玩法，分別為象兵、青州兵、虎衛軍與錦帆軍，想進一步了解的話，請密切注意《三國志・戰略版》官方粉絲團。

【象兵】

象兵作為騎兵的一種，卻擁有無與倫比的戰鬥力和防禦力，象兵在古代是十分強勢的動物兵種，古時候的步兵遇到象兵，猶如現在的步槍打坦克，完全是以卵擊石，而他最大的效果在於將任何傷害，轉換為持續性傷害的兵種，也就是讓敵人的爆發傷害在後續回合內進行自身的平攤，也同時提供一些輸出能力。這個效果讓懼怕被爆頭的武將獲得喘息之機，同時也對於急救具有極大的便利，讓急救進行多次觸發判定。象兵如同坦克般有著銅牆鐵壁的耐傷力，但在行軍的速度上卻會降低50%左右的速度，因此象兵更適合陣地攻堅戰，不太適合長途奔襲。

【青州兵】

在三國的歷史中，「青州兵」是一支有組織但無紀律的強悍部隊，因為出身黃巾賊眾，因此青州兵的組成大都是一群流民散勇。青州兵是一個兼顧輸出與防禦的功能性兵種，充分利用這個兵種，就得提升攻擊頻率和覆蓋面，簡單來說就是一次戰法能攻擊多個目標，青州兵戰鬥適應性極強，面對任何戰鬥都能發揮自己的價值。在遊戲中，訓練有素的青州兵經常可以找出敵人的弱點進行猛攻，增傷和減傷的雙重效果，讓本就以進攻為長的槍兵隊伍再次提升了自己的爆發，且能夠讓生存能力得到一定的保障！在搭配陣容時，雖說任何陣容都可以使用，但尤為適合長期作戰又有頻繁傷害能力的陣容。

【虎衛軍】

虎衛軍的外觀和盾兵的進階兵種相似，不過虎衛軍的整體色系設計為黃色，同時背部還有一個特殊的藍色批風。虎衛軍在遊戲中在兩種技能搭配，一是正常造成群傷的技能法，主要可以在戰場上打出高額的傷害。二是爆頭主將的技能法，當然就是為了擊殺敵方主將的戰法，三國的歷史中，「虎衛軍」是魏國最強的攻擊步兵，以攻為守，掃清敵軍的強悍部隊。

【錦帆軍】

錦帆軍的戰法特性為部隊在普通攻擊時，可以對敵軍目標造成潰逃的狀態，且目標潰逃後，可在造成兵刃傷害並恢復兵力。錦帆兵橫空出世的戰法，為弓兵的持續作戰能力也帶來了極大的改觀，他們攻擊時可以讓敵人陷入潰逃，並乘勝狙擊，大肆掠奪以充實己方，獲得了大量的傷害及續航能力的同時，如果是甘寧親自統領部隊時，錦帆軍的力量，更會變的勢不可當。

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