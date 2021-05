27歲英國女模Yazmin Oukhellou憑主演真人騷節目《The Only Way Is Essex》(TOWIE)上位,而身材驕人的她最終選擇在杜拜轉行做地產經紀,但她仍然冇離棄一眾粉絲,繼續於社交網站發放性感照放閃。

查實《TOWIE》的製作人一直游說她復出在節目再次亮相,但她仍然堅拒復出。節目的發言人說:「我哋都好支持佢決定,並祝佢成功。不過我哋嘅大門仍會打開歡迎佢回歸。」新事業迎來新戀情,近日就被友人爆她已搭上視星Lauren Goodger前男友Jake McLean。她早於2019年與《TOWIE》視星男友James Lock分手後曾與Jake拍過散拖。而近期2人翻撻並經常於杜拜出雙入對。

Profile

年齡:28歲

身高:1米63

體重:57 Kg

三圍:34、25、35