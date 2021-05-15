街頭壁畫　為公共空間增值

曾幾何時，見到街道牆壁被畫上公仔，一般人總是報以「不屑」的眼神，甚至認為這是「搞破壞」！但人的見識多了，審美眼光也會出現180度改變，正如一度被譏為「文化沙漠」的香港，近年已有多條「壁畫村」誕生，就連市區街頭也頻頻出現這類創作。其實壁畫之美，除了可為街頭注入生命力，還可成為說故事的媒介，其真正價值絕對遠超於拍賣會標示的估價！

街頭藝術漸受重視

不能否認，近年愈來愈多港人察覺到街頭藝術的價值，造就了多條「壁畫村」的出現，新鮮出爐的「西貢壁畫村」正是HKWALLS街頭藝術及壁畫節的傑作。已連續3屆參與活動的本地藝術家Neil Wang表示，本港街頭於過去幾年確實多了不少壁畫，無論舊區如深水埗，還是商業區如上環，均會有發現，而且風格與題材多元化，可謂百花齊放，甚至已成為人們爭相打卡的城市風景。

普羅大眾對這門藝術的接受程度較以往高，對創作人來說，是一件值得鼓舞的事。Neil Wang更表明，大眾給出的正面反應，乃支持自己繼續創作的原動力：「相對於室內創作，我更喜歡創作戶外壁畫，因毋須顧及室內布局，設計空間更大，若作品與現場融合，更能帶來巨大的成功感！」

壁畫成為互動媒介

過去一直從事時裝設計的Zoie Lam，自2018年起，逐步將創作延伸至街頭藝術的層面，理由是壁畫創作有更大的發揮空間，可以表達內心世界，再者， 一般人都是偶然路過才會接觸到街頭壁畫，換言之，它能夠給人一種眼前一亮的驚喜，這就是它的價值。

Zoie又認為街頭藝術不僅可美化社區，更能觸發途人與藝術之間的互動。「有別於一般畫廊展示的作品，它能夠將藝術氣息帶入公共空間，人們不經意的路過已能欣賞得到，自然可以讓更多人有機會接觸藝術。」為了推廣這門藝術，Zoie更會跟學校、社區中心合作開班，讓參加者可親身創作，體會藝術融入生活的樂趣，雖然這個過程不一定在街頭發生，但透過壁畫這個媒介，已經可以讓她跟不同界別的人互動，從而獲得難能可貴的交流體驗。

關於HKwalls街頭藝術及壁畫節

同場加映：首個街頭藝術工具展

想了解更多街頭藝術的歷史？那就不要錯過名為「Tools of the Trade」的主題展覽，當中展出1960年代後期至今有關街頭藝術的工具，如麥克筆、噴霧罐、貼紙等，藉此反映這種創作的特色與演變。

展期：即日至6月6日