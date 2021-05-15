勁過《衝上雲霄》！女機師索得滯 網友誤當係Cosplay

劇集《衝上雲霄》成為大家心中經典，搞到當大家見到有人着機師衫、空姐制服時，都當咗係網紅玩Cosplay，直到上年無綫舉辦《衝上雲霄大選》，大家先知原來航空業人員都係咁多靚仔靚女！

今次介紹嘅係遠在泰國索女Meimei Thanyawee，佢因為着咗飛行員制服而知名度大增，網友當佢係普通網紅咁Follow嘅時候，先發覺原來佢係真．機師！身為中泰混血兒嘅佢，外形完美，九頭身Fit爆比例加上大眼靚樣，而佢喺2015年，仲參加過泰國CH7台嘅一個選秀節目，奪冠後順理成章走入大眾眼球。

佢自去年開始，喺社交網晒出佢着飛行員制服嘅靚相，大家都仲當佢係Cos緊「嫩妹機師」，點知到佢晒出受訓Vlog，詳盡介紹飛機構造等，仲帶埋觀眾「陪」佢親自開飛機上天。

去到舊年10月，佢晒出航空學校接受初級副機長頭銜，同爸爸媽媽開心到攬實合照，又同啲同學仔一齊影相慶祝，網友先知Meimei原來唔只係網紅，而係貨真價實嘅正妹機師，個個都爭住話要坐佢駕駛嘅航班，做佢One and only嘅乘客呀！

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