MAMAMOO頌樂靠「水果減肥法」　3日速瘦2kg

韓國女Idol唔易做！平日密密出騷，難得休假可以叉電，但稍一放縱吃喝就增磅，搞到每次回歸舞台前都要「地獄式」減肥才能回復最佳狀態，但要在短時間內極速瘦身不利健康又難捱。好似唱功了得又出名好身材的MAMAMOO成員頌樂（Solar），在減肥路上亦曾走過不少彎路，不過最終憑着努力和堅毅意志，成功Keep住好身材。她又經常在網上分享瘦身秘訣，其中1個「3日水果減肥法」更得到其親身實證，有效在短短3天內減磅近2公斤，讓不少女生爭相倣效！

瘦身小秘訣

頌樂的這個「3日水果減肥法」以小量多餐為主，除了吃原型食物、少油少調味料外，更會搭配不同水果和小量的蛋白質和碳水化合物。她表示由於都是自備餐點，所以更能控制熱量，相比起其他「地獄」餐單易捱得多。頌樂在開始前會先寫下3日目標與餐單，然後貼在家中當眼處提醒自己要堅持，而且1日4餐都盡量準時吃，如果真的錯過了吃飯時間也不補吃。

3日減肥餐單

按她的分享，3天內每天都會吃4餐。早餐約在上午10時半至11時進食，食物包括半個蘋果、2條細番薯和無糖豆奶1杯。她會事先把番薯切成薄片放入氣炸鍋煮熟，這做法的好處是方便攜帶，而且吃的時候口感更好。午餐1約在下午3時進食，餐單是玄米飯或糙米飯半碗、白烚雞胸肉1片、提子1串。午餐2約在下午7時至7時半，餐單是柿1個和白烚雞胸肉1片。最後晚餐定在晚上11時至11時半，只簡單吃半個柿和2隻水煮蛋。

頌樂表示如果餐與餐之間肚餓，就會靠飲水來充飢。不過3日的餐單中頌樂只有在第2天有吃足4餐，大家可以因應自己的時間來調整，晚餐時間太晚就不如早些睡吧！

同場加映：4分鐘燃脂操

在短片的最後，頌樂成功從46.5kg減至44.9kg，差不多瘦了2kg，不過她亦提到自己不是光靠餐單瘦下來，亦有保持適當的運動和舞蹈訓練。最近，頌樂也在社交平台上分享1套減肥操，短短4分鐘內集中進行「TABATA間歇訓練」，每次連續做3組，持之以恒便能減全身脂肪，甚至達到慢跑1小時的消脂功效，想減的絲打不妨跟着相片和短片動起來！